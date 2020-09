Hospitalizan a Andrea Legarreta por COVID-19; es trasladada en capsula

Tras dar positivo al COVID-19, la conductora de televisión Andrea Legarreta fue hospitalizada al presentar síntomas de neumonía.

Por medio de redes sociales, la también actriz informó sobre su estado de salud con un video en el que dijo que 'su familia se encuentra bien', pese a presentar algunos síntomas leves de la enfermedad.

Asimismo enfatizó que ella ha manifestado algo de fatiga al hablar mucho, reírse o realizar actividad física como lo es subir escaleras, síntomas propios de la neumonía.

Tras realizarse una tomografía, Legarreta agregó que los médicos confirmaron que padecía la infección, motivo por el que fue hospitalizada para permanecer en observación.

"No tengo nada grave, no estoy delicada. Estoy nada más viendo cómo se desarrolla esta neumonía y no quieren que sea algo de riesgo", enfatizó la mujer de 49 años señalando que no le están suministrando oxigeno pues 'no lo necesita', mientras que los medicamentos se los están dando vía intravenosa.

Videos compartidos a través de sus 'historias' en Instagram, muestran el momento en que Legarreta es trasladada al hospital en una capsula de seguridad, imágenes que causaron 'alarma' entre sus seguidores.

