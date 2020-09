El secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, afirmó que las dudas que se generaron respecto al semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud de Coahuila para La Laguna ya quedaron aclaradas, se refirió a la declaración de ayer jueves del alcalde Jorge Zermeño, quien afirmó que Torreón estaba ya en “semáforo verde” por COVID-19, siendo dicha clasificación era del último día de agosto y para el martes 1 de septiembre la región regreso de nuevo al “semáforo amarillo”.

Dicha declaración de Zermeño generó reacciones en redes sociales y aclaraciones de parte de la propia Secretaría de Salud del estado y del propio Gobierno de Coahuila, mismos que indicaron que tales indicadores tenían una variación diaria de acuerdo a nuevos contagios y muertes, además de que era información no disponible para el consumo público.

“Mira también en ese sentido se aclararon ayer (jueves) los puntos, hay que señalar que acabamos de iniciar mes también en septiembre, que esa información surge también de instituciones oficiales, en tanto ya se genera la aclaración pertinente y vuelvo a insistir, independientemente del color del semáforo necesitamos estar atentos para continuar con las medidas que nos corresponden, entonces la ciudadanía de entender y nosotros debemos estar atentos a que se utilice el cubrebocas en espacios públicos, a que se estén siguiendo estas recomendaciones y en aquellos casos que todavía no se han reactivado diversas actividades, valga la expresión, económicas, pues estar atentos a que no se lleven a cabo y por otra parte seguir inspeccionando y sanitizando como se ha venido haciendo”.

Pese a que el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud de Coahuila evalúa a las regiones de forma diaria, el propio Sergio Lara señaló que se trata de un instrumento que genera referencia para las propias autoridades, aunque será el cumplimiento de las medidas de protección lo que garantice un cambio de políticas en cuanto a reaperturas de giros, no así el color que arroje ese semáforo.

Ver más: Niegan semáforo verde en La Laguna de Coahuila

“Definitivamente es un instrumento que nos va guiando en referencia a la situación que se vive día a día en algunas regiones, todas las regiones del país, en el caso aquí de la Laguna está siendo puntualmente atendido y alimentado con la información que se genera respecto del número de contagios, personas que ya fueron dadas de alta, personas hospitalizadas y lamentablemente también los decesos, en tanto pues debemos de estar todos los ciudadanos atendiendo el tema y las recomendaciones que se nos han venido dando desde hace meses respecto a la pandemia, no debemos de bajar la guardia y tener el sentido de responsabilidad que del lado de nosotros está el contagiarnos o no, el contagiar a otros no también”.