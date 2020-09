Beyoncé, sus videos y 'shows' más icónicos por sus 39 años de vida

Giselle Knowles-Carter, más conocida como Beyoncé, celebra hoy su cumpleaños 39 siendo una de las figuras más reconocidas en la actualidad de la industria musical, tanto que incluso la apodan Queen B, título que le fue otorgado por su trayectoria artística.

Desde muy temprana edad supo que quería ser cantante, pues con solo cuatro años comenzó a mostrar sus dotes vocales y ya con nueve formó parte de varios grupos musicales sin éxito, hasta que finalmente llegó con Destiny's Child, del que cual formaron parte ella, Kelly Rowland y Michelle Williams.

No obstante, la banda femenina logró la fama internacional con el tema Say My Name de 1999. En ese entonces, aún formaba parte del grupo Farrah Franklin.

Más tarde tras lograr dicho reconocimiento, Beyoncé y la chicas ya sin Flanklin fueron elegidas para interpretar el tema central de la película Los ángeles de Charlie (2000) con Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu como protagonistas. El himno feminista se titula Independent Woman.

Luego de todos los éxitos que sumó Beyoncé junto a sus compañeras, ésta decidió comenzar su carrera como solista. Ese salto lo dio finalmente con Crazy in Love

Crazy in Love fue el primer sencillo número uno como solista en Estados Unidos de Beyoncé, alcanzando un máximo en la lista Billboard Hot 100 durante ocho semanas consecutivas.

La canción salió en 2003 y hasta ahora sigue siendo uno de los temas más reconocidos de la cantante, ya que logró vender más de ocho millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los sencillos más vendidos.

Con el tiempo, la madre de tres hijos junto a Jay Z, sumó éxito tras éxito que no ha parado de cosechar hasta en la actualidad, pues con temas como Single Ladies (2008) y algunos de los grandes espectáculos que ha presentado, ha logrado permanecer vigente hasta el día de hoy.

Por ello, aquí te dejamos con algunos de los videos y presentaciones más icónicas de Beyoncé.

Su primera presentación en el Super Bowl (3 de febrero de 2013)

Beyoncé durante su actuación en los premios Grammy 2017

Espectáculo de Bruno Mars, Beyoncé y Coldplay en el Super Bowl (2016)