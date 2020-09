Cristian Castro temía saber que Manuel 'El Loco' Valdés no lo quería

"Tenía miedo de saber si realmente quiso que viniera a este mundo o no", comentó Cristian Castro sobre su pasado con Manuel "Loco" Valdés, quien falleció hace unos días, después de haber estado varios meses delicado salud.

"De chico lamentablemente te da miedo, no alcanzas a ver el agradecimiento que debes de tener y pues eso me sucedió en esos primeros años, después cuando fui adolescente y luego cuando fui más joven (sic) pues también le tenía cierto miedo, la verdad tuve miedo, de que no estuvo ahí, no sabía si me quería, si no me quería mucho, si realmente quiso que viniera a este mundo o no, no sabía bien qué posición tomar de parte de él, no tenía mucha referencia de sus sentimientos hacia mí", comentó el cantante durante una conferencia de prensa.

El intérprete confesó que de joven se refugió en su madre, la cantante Verónica Castro, y su abuela, por lo que siempre estuvo temeroso de enfrentar a su padre, hasta que creció y pudo llevar una relación de amistad.

"Sé que me buscó de chico, que también me buscó de joven, yo tuve miedo, sé que tenía ganas de ser mi papá y bueno, pues yo muy refugiado en mi mamá Vero y en mi mamá Socorro y así seguí refugiado en ellas, temeroso, pero ya creciendo un poquito más tuve la necesidad de que tener su versión de las cosas, de ver en sus ojos que había pasado y que más o menos me dijera, verdad o mentira, pero lo hizo muy cariñosamente", reveló.

"Bueno hicimos una amistad y una relación bonita, de papá e hijo que eran amigos y yo quise estar cerca de él y lo más cariñoso que pude, me siento contento, porque fui lo más cariñoso que pude y hablé por teléfono todas las veces que pude y lo llevé a todos los lugares que pude", ahondó.

Al estar recordando a su padre, Cristian agradeció que "El Loco" le haya dado la vida, aunque fuera un hijo no planeado.

"Estoy agradecidísimo, si no fuera porque es el 'Loco Valdés' yo no estaría acá, porque no si hubiera tenido 12 hijos, yo no hubiese sido el doceavo, yo no estaba planeado en el destino, ni para el primero, segundo, ni para nada, estaba planeado para que llegara hasta el doceavo hijo, de suerte estoy acá, es una suerte, eso es lo que yo creo. Le agradezco su locura y su desestrés de tener hijos, sí fue una inconsciencia tener tantos, pero si no fuera por eso yo no estaría acá”, comentó.

También le agradeció la locura de su padre y señaló que le tenía envidia de la actitud desenfadada y libre que tenía el comediante.

"…como él decía es más fácil estar loco, estar a gusto, estar bromeando a estar muy serio, me gustó mucho la actitud de mi papa en general, me encantaría haber sido mucho más como el, le envidio muchísimas actitudes de libertad, de desenfado, de estar ‘relax’ y bueno era también una persona de carácter, sabía divertirse".

"Todas las colegas estaban enamoradas de mi papá", dijo el hijo menor, al recordar como todas las personas sentían cariño por el actor después de que lo conocían, como su mamá quien se enamoró de él cuando era joven.

"Llegó la decadencia quizá, como en todos los actores, las personas, en esta vida y bueno debemos recordar los mejores momentos del Loco, de mi papá, que fueron brillantes, hermosos, de hermandad con sus colegas, enamoradas también todas sus colegas de él, como mi mamá, todos ahí en el pasillo de Televisa enamorados de mi papá, porque era el rey de los hippies".

Además detalló que el hermano de Germán Valdés "Tin Tan" y Ramón Valdés "don Ramón", siempre veló por su país y fue muy nacionalista, porque nunca miró hacia afuera de México.

"…que nunca cambio de ser mexicano, que nunca le importó tanto el extranjero, que fue bastante nacionalista, amando solamente a los suyos, a su país, a su equipo América, yo lo admiré mucho y que bendiga a toda su familia, les agradezco el buen gesto que tuvieron siempre conmigo, muy buenas personas, con ganas de integrarme, con ganas de que me acercara más y lamentablemente la vida arrasa con todo esto rapidito…", expresó.

Cristian Castro se encuentra promocionando su próximo concierto vía streaming que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre, en donde promete hacer pasar un buen momento íntimo a todos sus seguidores que siempre lo han apoyado durante su carrera artística.