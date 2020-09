Olvídate de las notificaciones; llega el modo vacaciones a WhatsApp

La mayoría utilizamos WhatsApp todos los días para mantenernos en comunicación con nuestra familia y amigos, pero también para cuestiones de trabajo. Aunque es una gran herramienta, las notificaciones constantes no siempre son bien recibidas. Imagina que estás disfrutando de una hermosa playa y tu teléfono no deja de alertarte que un mensaje ha llegado. Olvídate de esta experiencia, WhatsApp tendrá, al fin, un modo vacaciones.

Esta función no es una novedad. Desde hace alrededor de un año se había hablado de la posibilidad de que la aplicación de mensajería introdujera una opción para que los usuarios pudieran silenciar de manera temporal un chat para no ser molestados. Pasó el tiempo y, como no se habilitó, se pensó que la empresa simplemente había abandonado el proyecto.

No obstante, de acuerdo con el sitio especializado en la app, WABetaInfo, que ya nos ha filtrado otras funciones como el modo oscuro o los stickers animados, la última actualización beta de Android sugiere que WhatsApp ha reiniciado el trabajo para lanzar su modo de vacaciones.

El portal explica que, en la versión WhatsApp v2.20.199.8 beta para Android, ha descubierto una serie de opciones nuevas entre ellas una función que permite a los usuarios mantener sus chats en un archivo incluso cuando llega un nuevo mensaje.

Si bien hoy contamos con la opción de silenciar o archivar un chat de manera manual, la función de vacaciones se diferenciará en varios aspectos. Por ejemplo, actualmente se puede archivar una conversación, lo que la lleva al final de la lista. Sin embargo, cuando llega un mensaje nuevo, aparece una notificación en el teléfono y vuelve al top de la app. Pero, el modo vacaciones cambia eso.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta ahora, los usuarios contarán con una sección dedicada para los chats archivados que les permitirá elegir entre diferentes configuraciones. Por ejemplo, los chats archivados se moverán a la parte inferior de la lista y, cuando se dé clic aparecerán todas las conversaciones que se han archivado y un nuevo botón llamado "Notificaciones" en esa ventana se podrá seleccionar entre "Notificar mensajes nuevos" y "Ocultar automáticamente los chats inactivos".

La intención de la nueva función es que los usuarios puedan elegir qué pasa con los nuevos mensajes. Es decir, podrían evitar que su teléfono les muestre una notificación de un mensaje y que solo puedan verlos cuando abran manualmente el chat en WhatsApp.

Por supuesto, pueden cambiar la configuración cuando quieran, por eso es que se le llama "Modo vacaciones" quizá solo quieras dejar de ver los mensajes de tu chat de trabajo por una semana y luego regresar a la normalidad laboral.

También, para facilitar la organización de las conversaciones, si la app detecta que hay un chat que ha estado inactivo por más de seis meses lo archivará automáticamente para que no estorbe en tu lista.

Más funciones nuevas

En las pruebas que WABetaInfo llevó a cabo también descubrió que en la última versión beta de WhatsApp hay nuevas opciones para el envío de textos, imágenes, GIFs y videos. Básicamente el cambio consistirá en que mejorará la velocidad de carga de los archivos multimedia.

También se dice que la app está trabajando en la opción que permitirá eliminar mensajes que enviemos en un tiempo determinado, al puro estilo de "Misión Imposible".

Otras novedades que se mencionan es una función que permitirá a los usuarios unirse a una videollamada que ya ha comenzado. Es decir, ya no tendrá que esperar a que alguien lo conecte, si recibió la invitación y la llamada está en curso, podrá entrar.

Por otro lado parece que pronto WhatsApp habilitará su función de pagos para nuevos mercados, se habla de que podría llegar a España.