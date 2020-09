Exsantistas envían mensajes al club en su 37 aniversario

Con motivo del 37 aniversario del Club Santos Laguna, exguerreros han usado sus redes sociales para compartir un mensaje especial para el equipo.

Oswaldo Sánchez, Francisco Gabriel de Anda, Juan Flores, Darwin Quintero y Jared Borgetti, son algunas de las figuras que han recordado esta fecha, incluidos los exentrenadores Fernando Quirarte y Rubén Romano.

"Muchas felicidades al @ClubSantos por un año más. Un club y una afición muy bonita que me enseñó a quererlos. Tuve la fortuna de ser multicampeón y de disputar algo diferente en mi vida deportiva, me fortalecí no solo como deportista, si no como hombre. ¡Gracias infinitas!", escribió quien fue portero y capitán de Santos, Oswaldo Sánchez.

Por su parte, quien hasta ahora es el máximo goleador en la historia de Santos Laguna, Jared, escribió:

"¡Feliz 37 Aniversario, @ClubSantos ! Nunca olvidaré la emoción de gritar cada gol con tus colores, ni la historia que vivimos juntos", mencionó Borgetti en su cuenta de Twitter.

Ramón Ramírez, otros de los jugadores más recordados por los aficionados de los Guerreros, felicitó al conjunto que lo vio nacer el primera división.

"Felicidades al equipo que me vio nacer en la primera división, hoy convertido en un equipo ganador y una institución modelo.

37 años de éxitos y que vengan muchos más."

Santos Laguna, además de celebrar su aniversario hoy, también enfrentará el duelo de la jornada ocho del torneo Guard1anes 2020 ante los Bravos de Juárez, por lo que tendrá la oportunidad de cerrar con broche de oro su festejo con una victoria en la ciudad fronteriza.

Aquí te compartimos más felicitaciones que han recibido los Guerreros

¡Estamos de fiesta!



Gracias @ClubSantos por darnos tantas alegrías en tan poco tiempo, por demostrarnos que con pasión y dedicación se pueden lograr muchas cosas aunque parezca que todo esté perdido. Y como dicen por ahí "Un Guerrero nunca muere"



¡Feliz 37 aniversario! pic.twitter.com/aoc8VvBRgE — El Siglo de Torreón (@torreon) September 4, 2020

Muchas felicidades al @ClubSantos por un año más. Un club y una afición muy bonita que me enseñó a quererlos. Tuve la fortuna de ser multicampeón y de disputar algo diferente en mi vida deportiva, me fortalecí no solo como deportista, si no como hombre. ¡Gracias infinitas! pic.twitter.com/O3Bj8sY54j — Oswaldo Sánchez (@SanOswaldo_TD) September 4, 2020

¡Feliz 37 Aniversario, @ClubSantos! Nunca olvidaré la emoción de gritar cada gol con tus colores, ni la historia que vivimos juntos. pic.twitter.com/WqtghsYlSQ — Jared Borgetti (@borgetti58) September 4, 2020

Felicidades al equipo que me vio nacer en la primera división, hoy convertido en un equipo ganador y una institución modelo.

37 años de éxitos y que vengan muchos más.

⁦@ClubSantos⁩ pic.twitter.com/QvpCp7GM92 — RamónRamírez7 (@ramon7ramirez) September 4, 2020

Agradecido con Dios por haber sido parte de tu historia #modoguerrero @ClubSantos pic.twitter.com/SwkhpHawV0 — darwin quintero (@darwinJR3) September 4, 2020

Hoy cumple 37 años @ClubSantos. Muchas felicidades a esta gran institución pic.twitter.com/6G6V2H5x36 — Fernando Quirarte (@F_Quirarte) September 4, 2020

Feliz Aniversario.!! @ClubSantos 37 Años!! Club y ciudad hermosa la cual me siento como en casa.!! Gracias.!! #ModoGuerrero — Fernando Tano Ortiz (@OrtizTano) September 4, 2020

Muchas felicidades @ClubSantos por este aniversario # 37, gracias por dejarme ser parte de tu historia, un abrazo grande a mi querida afición.#UnGuerreroNuncaMuere21 — Hector Altamirano 21 (@pitys21) September 4, 2020

Muchas felicidades por 37 años de historia al @ClubSantos me siento privilegiado de ser parte de esta historia y de sentir la Laguna mi casa. pic.twitter.com/rSkZH1fnPW — Juan Flores (@juanfloresDT9) September 4, 2020

Durante 14 de 37 años de historia, hemos podido construir sobre los pilares, pasión de su Afición y espíritu Guerrero una institución Modelo basada en la filosofía de #GanarSirviendo haciendo a diario de grandes sueños, extraordinarias realidades!! Feliz Aniversario @ClubSantos — Ale Irarragorri (@Irarragorri) September 4, 2020

Feliz Cumple @ClubSantos 37 años de ser el destino de todos los que vivimos sintiendo tus colores #ModoGuerrero #GanarSirviendo — Dante Elizalde (@dantelizalde) September 4, 2020

Felicidades a mi querido @ClubSantos por su 37o aniversario !! Un honor haber formado parte de tu historia pic.twitter.com/kwBUYrK3pD — Paco Gabriel de Anda (@PacoGabriel_5) September 4, 2020

Muchas felicidades @ClubSantos por este aniversario #37, gracias a ustedes y su afición por tantos momentos que vivimos juntos y tan importantes en mi carrera como DT pic.twitter.com/sb8vzm7g2p — Rubén Romano Oficial (@RubenRomanoDT) September 4, 2020

La Federación Mexicana de Fútbol felicita a @ClubSantos por su 37 Aniversario. Les deseamos mucho éxito. #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/4el8yp7bDL — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) September 4, 2020

Feliz aniversario !! @ClubSantos por estos 37 años de grandes logros y de tan buenos recuerdos que sigan los éxitos — Gutty Estrada (@guttyestrada) September 4, 2020