¿Qué es Among Us? El juego de 'traición' que 'rompe' la red

Creado por la desarrolladora de videojuegos InnerSloth, Among Us es un título multijugador en línea para Android, iOS y Microsoft Windows, el cual invita a sus usuarios a participar en grupos de entre cuatro y diez personas para reparar una 'nave espacial'.

Sin embargo lo que hace interesante a esto, es que dos de los jugadores son asignados como 'enemigos', ya que traicionarán al grupo para intentar matarlos. Es así que el verdadero objetivo es descubrir quienes son los 'desertores', mientras que estos intentarán ocultar su verdadera identidad del resto para sabotear la nave y ganar la partida.

Con diseños y gráficos que resultan bastante amigables para los usuarios, el juego se ha colocado como uno de los favoritos del momento, en parte gracias a lo divertida que puede resultar su jugabilidad entre grupos de amigos.

Por si fuera poco Among Us, también se ha apoderado de los memes en redes sociales.

cuando me matan primero en el among us pic.twitter.com/xWnsTPv8sG

Cuando me toca impostor en Among Us



YO : echo la culpa al otro impostor en una muerte que yo lo hice



Todos : Me creen y piensan que soy tripulante hasta el final



Yo al final de la partida ganando : pic.twitter.com/kd4vvqvsy3