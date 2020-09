Videojuegos, una opción para 'socializar' en la pandemia

La industria de los videojuegos sigue creciendo año con año tanto en términos económicos como en oferta de títulos e historias.

Desde los ya clásicos juegos como Pac-Man que revolucionó el mercado en su tiempo hasta nombres más recientes como "The last of us II", y sus gráficos cada vez más realistas, nos siguen demostrando que aún hay mucho por ver en la pantalla.

Sin embargo, además de ser amados por muchos, históricamente han sido muy maltratados por la opinión de los psicólogos, comenta en entrevista el psicoterapeuta de adolescentes Enrique Romero.

El motivo, explica es que por el uso excesivo de ellos se descuidan otras cuestiones como la vida social.

Pero en estos últimos meses por el COVID-19 de cierta forma se han reivindicado.

"En esta pandemia los videojuegos están tomando más importancia y perdiendo su carácter patológico o de dependencia porque los jóvenes y adolescentes que están en cuarentena es la única manera en la que se contactan con otros", comenta en entrevista.

"Si les suspendiéramos celular, consolas o videojuegos los dejamos desconectados del mundo", señala.

Y es que tan sólo en México en 2019, 72.6 millones de personas dijeron considerarse videojugadores, lo que equivale al 57% de la población, según información de The Competitive Intellingence Unit.

De acuerdo con el psicoterapeuta no hay que dejar de lado recomendaciones que eviten generar cierta dependencia que le impida a los jugadores tener aprendizajes escolares o una vida social convencional con gente del mundo real, por ejemplo tener un límite de tiempo al día para su uso y si se trata de jóvenes estar al pendiente de qué juegos tienen.

Pero ante el panorama actual hay ciertas excepciones.

"Está muy estigmatizado el tema pero esta pandemia nos va a hacer ver que los jóvenes, que la tecnología es la forma en la que no sólo los jóvenes sino los adultos estamos socializando a través de una sesión de zoom, por ejemplo".

"Esta pandemia está haciendo que los videojuegos y estas formas de comunicación a través de la computadora se revaloren. Evidentemente se necesita que esos jóvenes, adolescentes o niños tengan una guía que son los padres, que estén atentos, eso no se descarta, pero ofrece más ventajas de las que uno imagina".

De acuerdo con el experto, los juegos en línea están permitiendo socializar de alguna manera que si bien no es cara a cara, debido a que hasta cierto punto está protegida la identidad de quien juega, es una herramienta que permite desarrollar seguridad, establecer cierta confianza y acercarse a gente desconocida.

"Los jóvenes que están en la casa sin videojuegos se aburrirían y se deprimen. Ahorita es el momento en que, aunque no nos guste a los adultos, ellos están conectados y cuando se regrese a la normalidad ya veremos qué hacer para que se vayan organizando en sus actividades".

"El videojuego mientras no absorba la vida social de la vida real, el aprendizaje, la convivencia familiar, no representa un riesgo, al contrario, ofrece posibilidades de trabajar en equipo, creatividad, coordinación psicomotriz".