Joven de la Comarca destaca en lo urbano

El cantante lagunero Yairr recién lanzó a las plataformas el sencillo Error, con el que busca llamar la atención de quienes escuchan géneros como trap y reguetón.

En entrevista con El Siglo de Torreón, comentó que con esta canción debuta en el mundo de los videos.

"Ya había sacado otros temas, pero es la primera vez que lanzo un video. Ya lleva más de dos mil reproducciones", sostuvo. A raíz de un fracaso sentimental nació dicha melodía, según contó el joven de la Comarca.

"Yo cometí un error en el pasado en una relación como cualquier ser humano; de los errores se aprende y ahora soy una mejor persona, eso es de lo que trata esta melodía", externó el chico de 17 años, a quien le gusta mezclar ritmos.

"Me agrada combinar reguetón con salsa o bien fusionar otros sonidos teniendo como base lo urbano. Ya estoy preparando un disco completo".

Yairr aclaró que aunque lo suyo es el reguetón, sus canciones no son ofensivas como algunas que han dado ciertos exponentes del género.

"Yo le apuesto más a canciones que sean fáciles de digerir y además que las pueda escuchar toda la familia", manifestó. Yairr comentó que el talento musical lo lleva en la sangre.

"Mi abuelo va a cumplir 50 años en la música y él anduvo de gira con José José, por lo tanto, esto del arte se me dio desde pequeño. También he actuado y he sido productor, así como DJ. A los 10 me inicié en esto de manera formal".

Yairr contó que además de Error ha sacado otras rolas, tales como María, Hablen de mí, Dame tu tra y Ya me cansé.