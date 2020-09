De Manteles Largos

Palmarés Primer Equipo: n Campeón Segunda División "B" - Temporada 1983-1984 n Campeón Torneo Invierno 1996 n Campeón Torneo Verano 2001 n Campeón Torneo Clausura 2008 n Campeón Torneo Clausura 2012 n Campeón Torneo Clausura 2015 n Campeón Torneo Clausura 2018 n Campeón Copa MX Apertura 2014 n Campeón de Campeones 2014-15 n Subcampeón Temporada 1993-1994 n Subcampeón Verano 2000 n Subcampeón Bicentenario 2010 n Subcampeón Apertura 2010 n Subcampeón Apertura 2011 n Subcampeón Liga de Campeones de la CONCACAF 2011-2012 n Subcampeón Liga de Campeones de la CONCACAF 2012-2013 n poco tiempo, el Club Santos Laguna ha creado mucha historia, la cual festejan hoy al conmemorar el aniversario número 37 de su primer partido en la Primera División del futbol mexicano, al que llegaron para quedarse y para convertirse en la pasión de miles de aficionados. LO TRAJO EL IMSS Hoy, en medio de una pandemia global en la que el personal médico juega un papel fundamental y es reconocido por su invaluable labor, vale la pena recordar que fue precisamente una institución médica la que trajo a la franquicia de los Guerreros en 1983, para tener futbol profesional en La Laguna, luego de años de sequía. El 4 de septiembre de 1983 no es precisamente la fecha de la fundación del club, pero sí de su primer partido como Santos IMSS, que recibió a los Bachilleres y los venció por marcador de 2 goles a 0 en el entonces Estadio Moctezuma, dando inicio a una historia que ya se ha quedado impregnada en el ADN de los laguneros. El Instituto Mexicano del Seguro Social ejerció un fuerte apoyo al fomento deportivo, construyendo instalaciones y comprando franquicias profesionales, una de ellas fue precisamente la ubicada en Santa Cruz, Tlaxcala. Por iniciativa del lagunero José Díaz Couder, jefe de servicios sociales del IMSS Gómez Palacio, se armó un equipo que ganó un torneo regional y con ello, el derecho a contar con una franquicia de segunda división "B", franquicia procedente de Tlaxcalay que fue renombrada Santos IMSS Laguna; vaya que era lagunero, con la dirección oficial en Gómez Palacio, el estadio en Torreón y la casa club en Ciudad Lerdo. El 24 de junio de 1984, consiguieron el ascenso a la segunda división "A", luego de derrotar a los Pumas ENEP por marcador de 3 goles a 2, aunque en la siguiente temporada vendría un golpe fuerte, pues el IMSS decidió deshacerse de sus franquicias profesionales. Sin embargo, la identidad de los laguneros con su equipo ya era imborrable y surgió un empresario local al rescate, Salvador Necochea Seguí encabezó a un grupo de entusiastas caballeros que adquirieron al equipo y permitieron a La Laguna seguir contando con su escuadra profesional. Luego de altibajos que incluyeron una victoria frente al histórico Peñarol de Uruguay, además de la coronación de José Luis "Puma" Rodríguez como campeón de goleo de la segunda "A", el 29 de junio de 1988 se firmó el traspaso de la franquicia de los Ángeles de Puebla hacia Torreón, para dar el anhelado paso hacia la primera división. Ese movimiento fue impulsado por los cronistas locales Miguel Ángel Ruelas Talamantes (f) y Armando Navarro Gascón (f), quienes crearon el mote de "Guerreros", el cual sobrevive en el equipo Albiverde. A la primera división, Santos llegó para quedarse, nunca ha descendido, a pesar de que ha coqueteado en ocasiones, pero jamás ha perdido su lugar de privilegio y en cambio, ha acumulado seis títulos que lo convierten en un protagonista del futbol mexicano. La primera corona llegó en el primer torneo corto, el Invierno 96, cuando de la mano de Alfredo Tena, se desbordó la "Santosmanía" que había nacido un par de años antes, con un subcampeonato, pero el 22 de diciembre de 1996 alcanzó su máxima expresión, con el gol de Jared Borgetti que otorgó al equipo su anhelado título. En el Verano 2001 llegaría una nueva coronación, de la mano de Fernando Quirarte y con un inolvidable gol de Róbson Luiz en la final ante Pachuca, para volver a tocar el cielo con las manos en el Clausura 2008, donde la anotación de la victoria fue una obra de arte de Daniel Ludueña. Ya en su nuevo, moderno y ejemplar estadio, los Guerreros han conseguido los títulos del Clausura 2012 (con Benjamín Galindo como entrenador), Clausura 2015 (Pedro Caixinha DT) y Clausura 2018 (dirigidos por Robert Dante Siboldi), además del Apertura 2014 en la Copa MX. Hoy se cumplen 37 años de una historia en verde y blanco, tatuada en la piel de los laguneros aficionados al futbol y que ha trascendido ya al deporte, convirtiéndose en un símbolo de identidad para la región. Feliz aniversario al Club Santos Laguna, cuya historia de tesón y de sobreponerse a las adversidades, es una característica indefectiblemente lagunera, de la "Tierra de los Grandes Esfuerzos", de esos hombres y mujeres que vencieron al desierto para edificar una historia de trabajo, pero sobre todo, de pasión.