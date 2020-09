Exigen destitución de directora del CETIS 59

Padres de familia del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) número 59 de Torreón exigen la destitución de Liliana Rocha Zarazúa pues aseguran que esta no les ha informado sobre su vigencia como directora del plantel, así como tampoco ha hecho rendición de cuentas sobre los recursos que se recaudan a través de las cuotas escolares para el mantenimiento de la escuela. También piden una auditoría a las finanzas escolares.

Luis Carrillo, integrante del Comité de Padres de Familia, dijo que el año pasado y mediante una cuenta mancomunada, la dirección del CETIS administraba el dinero proveniente de las cuotas y habla de que había un remanente de alrededor de 900 mil pesos.

"Y ahora en enero se realizó un comité por instrucciones de la SEP, se hizo una asociación y ahora estamos trabajando nosotros con la administración del recurso. Nosotros tenemos toda la comprobación de los gastos para los padres de familia. Del año pasado, tenemos el deseo de que se nos proporcione información financiera sobre eso", comentó.

Por su parte, Gisela López, tesorera del Comité de Padres de Familia, indicó que la directora no les ha querido proporcionar detalles del recurso que manejó en 2019 y agregó que desconocen en qué se invirtió el dinero pues el plantel educativo se encuentra en pésimas condiciones. "En el semestre de agosto-diciembre de 2019, ella nos dijo que tenía un remanente de 900 mil pesos, del cual nos mostró un proyecto de inversión en el cual se iban a comprar 25 computadoras, minisplits, equipo para los talleres, mantenimiento y gastos administrativos pero no se hizo nada, ya no tiene dinero, nosotros le decimos que nos diga en qué se lo gastó. No nos quiere decir que porque supuestamente la partida presupuestaria 5,000 no se lo permite", refirió.

Ayer jueves se había citado a los padres de familia y/o tutores de los estudiantes para abordar lo relativo al procedimiento de designación de los integrantes del comité escolar de administración participativa. La cita era a las 7:00 horas en la Plaza Cívica atendiendo las medidas sanitarias para evitar el COVID-19 pero según los inconformes, la directora no se presentó.