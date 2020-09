Persisten quejas contra elementos de Vialidad

Aun con la modernización que sufrió la Dirección de Tránsito y Vialidad con la puesta en marcha de la Plataforma Lerdo MX Vialidad, donde las infracciones ahora son electrónicas, las quejas contra los elementos persisten. Ante ellos se les podría sumar una cámara para cada elemento. También llaman a los afectados a formalizar sus denuncias.

Héctor González, séptimo regidor por Morena en el Cabildo de Lerdo, comentó que siguen llegando las quejas contra los elementos de Vialidad sobre el operativo Lerdo Seguro, en la que al no contar con la papelería en orden, han sido presuntamente amenazados con el retiro del automóvil cuando solo se puede levantar una infracción.

En Sesión de Cabildo, el regidor expuso que los casos de corrupción se seguían dando, argumentando que han recibido videos donde se ve a un elemento recibiendo un "moche".

"Esto no para, cuando un tránsito detiene a una persona con el operativo de Lerdo Seguro y le encuentra una falla, de inmediato le dice: esto es igual a 8 UMA, prácticamente le está diciendo: ¿cómo nos arreglamos? Aquí la gente dice: voy a pagar 800 o 1,000 pesos, mejor le doy los 100 o unos 200 pesos", expuso el edil, quien solicitó que se analicen los montos de las infracciones.

"Hay que recalcar que para que haya corrupción se necesita de dos, no nada más uno es el corrupto. Entonces en esa parte si el ciudadano no ayuda, por muy buen administrador que sea el control interno que se meta y tratemos todos de alinearnos, si el ciudadano no ayuda es un tema que no podremos evitar. Hay que trabajar con la cultura de los ciudadanos", declaró por su parte el alcalde Homero Martínez.

Además, dio a conocer que se valora adquirir unas cámaras que podrían traer colgadas los elementos de Vialidad, lo que permitirá transparentar el trabajo que realizan a diario. Con este equipo se podrán escuchar y ver lo realizado en 30 días, que es la capacidad con las que cuenta las cámaras.