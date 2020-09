Lanzarán nueva versión de El Padrino III

El Padrino III fue la película que marcó el final de la familia "Corleone", sin embargo, en su momento, recibió críticas debido a su decepcionante final.

Ahora, 30 años después, los seguidores de la trilogía podrán gozar una vez más del filme de Francis Ford Coppola, pero con un final más digno que el mostrado en 1990.

El nuevo corte llevará por título The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone y mostrará la visión original del director Coppola y del guionista Mario Puzo. De acuerdo al cineasta, el nuevo nombre es "un reconocimiento al título preferido de Mario y al mío, donde se mostrarán nuestras intenciones originales para lo que se convirtió en El Padrino: Parte III".

Para esta nueva edición, el director de 81 años y su equipo de producción restauraron la cinta en formato 4K.