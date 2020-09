Semáforo de COVID-19 provoca confusión en Torreón

Basándose en cifras del mes de agosto, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, celebró ayer jueves que el municipio haya alcanzado el "verde" en el semáforo epidemiológico que maneja la Secretaría de Salud de Coahuila en el tema del COVID-19. No obstante, la situación cambió desde el lunes pasado, cuando Torreón regresó al "amarillo" en relación con los nuevos contagios.

En evento público y delante de medios de comunicación, el alcalde hizo énfasis en los datos que se le proporcionaron desde la Secretaría de Salud la semana pasada, indicando que la clasificación del color "verde" se había logrado gracias al "trabajo y persistencia" de la ciudadanía. También exhortó a mantener las acciones de prevención del contagio para seguir registrando logros en ese aspecto.

"Esta pandemia nos hizo víctimas a todos, quiero reconocer el trabajo y la persistencia de todas y todos ustedes (ciudadanía) para usar cubrebocas, para mantener la sana distancia y para mantener la higiene… Esto es gracias al esfuerzo de todas y todos, pero esto no acaba, decirles que estamos en semáforo verde no quiere decir que esto se acabó; no, esto sigue".

Zermeño Infante también recordó la situación de contagios de hace unos meses, la forma en la que recibió críticas por no aplicar medidas más restrictivas contra quienes omitieran las medidas sanitarias y aludió a temas políticos mediante esos señalamientos públicos.

"Nos criticaban porque todo lo hacen político, que si la pandemia, que si la parte más contagiada en Coahuila era la Comarca Lagunera. Querían echarnos la culpa que porque el alcalde permite o no detiene a la gente en la calle; nosotros respetamos los derechos humanos", manifestó.

Cabe señalar que dichos reportes del semáforo epidemiológico no se encuentran disponibles para la consulta pública, además de que se realizan de forma diaria y en ese sentido varían de manera negativa y positiva, para ello se toman en cuenta diversos criterios que tampoco precisó Zermeño en su intervención pública.

"No quiero ser irresponsable, es una buena noticia, pero ¿qué significa?, que sigamos siendo cuidadosos, incluso de aquellos giros que todavía no pueden trabajar al cien por ciento, vamos a mantener los protocolos", declaró el presidente municipal.

Por su parte el representante del Gobierno de Coahuila en La Laguna, Antonio Gutiérrez Jardón, llamó a la ciudadanía a evitar relajarse en cuanto a medidas de prevención del contagio del COVID-19, luego de las declaraciones del alcalde de Torreón.

Gutiérrez Jardón pidió tomar tales datos como una "radiografía" al momento que se van actualizando las cifras, siendo información más relevante lo que ocurre en un lapso mayor de tiempo, es decir, cuando los contagios registren una baja sostenida durante varias semanas "al menos".

"Es un acuerdo que hicimos en el pasado subcomité (Salud) y en el que todos fuimos muy claros, durante tres semanas vamos a estar sin reaperturas de giros, sin moverle mucho al tema de la reactivación en la región, precisamente para evitar que la población se nos relaje, que podamos seguir tomando todas las precauciones necesarias y salir de esto lo antes posible… Pero tenemos que hacerlo así, medidas que se vayan viendo al largo plazo".

El funcionario estatal recordó que fue el mismo gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien destacó la necesidad de que la Comarca Lagunera mantuviera la disciplina en el aspecto sanitario, al margen de que se hayan estado presentando mejores cifras en cuanto a nuevos contagios del COVID-19. Reiteró que se mantendrá el cumplimiento de las medidas anunciadas en el Subcomité Técnico de Salud de La Laguna, de forma que siguen en pie medidas obligatorias como el uso de cubrebocas en la vía pública, empresas, comercios y espacios con aglomeraciones, además de la procuración de distancia social, higiene en superficies, señalización sanitaria, entre otras.