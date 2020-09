Los mutantes ya llegaron a la región

Después de tres años de retraso, por fin llegó a la Comarca Lagunera la película Los Nuevos Mutantes.

El filme, que tardó en arribar por la pandemia y la adquisición de Fox por parte de Disney, se encuentra disponible en los complejos de La Laguna. Su éxito en la taquilla local será incierto, ya que muchas personas temen ir a los cines debido a la pandemia de COVID-19.

En algunas salas de Torreón se han visto pocos laguneros ingresando a disfrutar de la cartelera.

The New Mutants es un proyecto que se desprende del universo de los X-Men. Este equipo apareció en los cómics por primera vez en septiembre de 1982.

En la trama del filme dirigido por Josh Boone cinco jóvenes mutantes que acaban de descubrir sus habilidades son encerrados en unas instalaciones secretas contra su voluntad y luchan por escapar de su pasado y salvarse a sí mismos.

Boone recientemente comentó que le encantó encargarse de este largometraje porque él ama los cómics.

"Al inicio no me importaba mucho New Mutants, hasta que llegó Bill Sienkiewicz y comenzó a trabajar con Chris Claremont. Antes de eso, era genial, pero no era diferente a los títulos de X-Men.

"Con las portadas de estos cómics que Bill lanzó a mediados de los 80, nunca había visto nada igual en cómics de superhéroes. Eran oscuros, fantásticos y metafísicos. Los personajes no estaban disfrazados, solo eran niños normales", comentó en declaraciones dadas a conocer por el diario El Universal.

Según agregó el cineasta, cuando los productores le dieron el proyecto, se dio a la tarea de realizar el filme que su yo de 10 años disfrutaría ver al máximo.

"Los fans de los cómics son los más exigentes y eso crea cierto grado de temor, pero creo que es más responsabilidad de entregar algo fidedigno y de calidad. No quería que se viera como otra película de cómics, sino como una película de terror de los 90. Lo que la hizo totalmente diferente fueron los aspectos de terror y de fantasía", sostuvo.