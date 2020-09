Pausan rodaje de The Batman por COVID-19

El rodaje de The Batman en Londres se detuvo nuevamente después de que su protagonista, Robert Pattinson, haya dado positivo al test de coronavirus, según fuentes citadas ayer por la revista Vanity Fair.

Warner Bros. confirmó la suspensión de los trabajos por "un caso de coronavirus dentro del equipo de producción" aunque no ha desvelado la identidad del afectado que, sin embargo, es la estrella del filme, tal y como han confirmado luego otras publicaciones especializadas como The Hollywood Reporter. La filmación se había retomado hace solo tres días tras un parón de cinco meses y medio. "Un miembro del equipo de rodaje de The Batman ha dado positivo por COVID-19", indicó la compañía.