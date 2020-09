Llega Mario Kart Live: Home Circuit, con realidad aumentada y carros a control remoto

Con realidad aumentada y carros a control remoto, este título para la consola Nintendo Switch y Switch Lite, nos permitirá transformar nuestra casa en una pista de carreras al puro estilo de Mario Kart, ya que con ayuda de la realidad aumentada y dos carros físicos conducidos por 'Mario' y 'Luigi', el juego podrá 'mapear' el espacio que hemos escogido para correr.

Gracias a las cámaras que poseen los carritos físicos, que como parte del juego deberán recorrer el área que hemos designado para la carrera, éstas realizarán un 'mapeo' del sitio para que desde nuestra consola podamos correr a través de la realidad aumentada que utiliza Mario Kart Live: Home Circuit.

Por supuesto el juego incluye todas las clásicas características de Mario Kart, como lo son los 'hongos' que acelerarán nuestro carro tanto en la consola como el físico, así como con los 'caparazones' que al ser 'atacados' por uno el vehículo de juguete se detendrá hasta que se recupere del daño en el juego.

El juego que forma parte de la celebración de los 35 años de Super Mario Bros, estará disponible a partir del 16 de octubre de este año, incluyendo uno de los carros físicos ('Mario' o 'Luigi'), su cargador, arcos para formar las pistas y señalamientos para las curvas.

Mario Kart Live: Home Circuit, podrá ser ejecutado en formato de multijugador local con hasta cuatro participantes.

Nintendo also announced Mario Kart Live: Home Circuit for October 16, a mixed reality Mario Kart game using real RC cars and your Switch. pic.twitter.com/20x7OCluYJ