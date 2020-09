Torreón se declaró en semáforo verde: Zermeño sobre COVID-19

Jorge Zermeño Infante, alcalde de Torreón, celebró hoy jueves que la región Laguna haya logrado su "verde" en el semáforo epidemiológico que realiza la Secretaría de Salud de Coahuila de manera regular.

El alcalde señaló que fue durante ayer miércoles que las autoridades estatales emitieron su nueva clasificación de la situación sanitaria en las diversas regiones, destacando la Laguna como la única en Coahuila que alcanzó ese nivel de "bajo riesgo epidemiológico".

"Esta pandemia nos hizo víctimas a todos, quiero reconocer el trabajo y la persistencia de todas y todos ustedes (ciudadanía) para usar cubrebocas, para mantener la sana distancia y para mantener la higiene, quiero decirles que ayer Torreón se declaró en 'semáforo verde' y esto es gracias al esfuerzo de todas y todos, pero esto no acaba, decirles que estamos en 'semáforo verde' no quiere decir 'esto se acabó, no, esto sigue, es simplemente mantener este esfuerzo".

Zermeño recordó la situación de contagios de hace unos meses, la forma en la que recibió críticas por no aplicar medias más restrictivas contra quienes omitieran las medias sanitarias, aludió a temas políticos mediante esos señalamientos públicos.

"Hace unos nos criticaban porque todo lo hacen político, que si la pandemia, que si la parte más contagiada en Coahuila era la Comarca Lagunera, querían echarnos la culpa que porque el alcalde permite o no detiene a la gente en la calle, nosotros respetamos los derechos humanos".

Zermeño reiteró el llamado a la población de la Laguna para que la baja en contagios que se presenta actualmente sea una oportunidad de salir adelante, no así de relajar las medidas de prevención sanitaria.

"No quiero ser irresponsable, es una buena noticia, pero ¿Qué significa? Que sigamos siendo cuidadosos, incluso de aquellos giros que todavía no pueden trabajar al cien por ciento, vamos a mantener los protocolos por seguridad de todos".

Desde el inicio de la pandemia del COVID-19 la Comarca Lagunera ha acumulado más de 10 mil 200 contagios, superando además la barrera de los 700 fallecimientos a causa del virus.