Confirman a 'La Corte de los Búhos' de Batman gracias a Donald Trump

Las recientes declaraciones de Donald Trump contra Joe Biden, su contrincante hacia la presidencia de los Estados Unidos, dio de qué hablar en el mundo de los cómics.

El actual mandatario estadounidense brindó una entrevista a Fox en donde aseguró que Biden es controlado por un grupo secreto de personas, por lo cual ha comenzado a investigarlo.

"No me gusta mencionar a Biden porque él no está controlando nada. Los que controlan son personas de las que nunca has escuchado y que están en las sombras. Es gente de la que no has escuchado, gente que está en las calles y que las controla".

Estas palabras llegaron a Scott Snyder, escritor de diversos cómics de Batman, y de inmediato lo comparó con una de sus máximas creaciones: La Corte de los Búhos.

"Está describiendo a la Corte de los Búhos", comentó el escritor de 44 años en su cuenta de Twitter.

He’s describing the court of owls https://t.co/hTmvYEop63 — Scott Snyder (@Ssnyder1835) September 1, 2020

Dicho tweet provocó que sus seguidores tomaran con humor lo comentado por Trump.

"Pensé que se refería a la Liga de las Sombras", "Al menos tiene buen gusto para los cómics" y "Al menos sabemos que es un fanático del libro, o alguien de su equipo lo es", son algunas de las respuestas que se pueden leer en la publicación.

En el universo de DC, la Corte de los Búhos es una sociedad criminal secreta que ha gobernado a Gotham desde hace muchos años y que se caracteriza por robar niños para convertirlos en asesinos conocidos como "Las Garras".

La organización ficticia tiene un dicho que es un poco similar a lo mencionado por el también empresario:

"Teman a la Corte de los Búho, que observa todo el tiempo, gobernando a Gotham desde una percha ensombrecida, granito cubierto de cal. Observan hacia tu corazón, te observan en tu cama, De ellos ni una palabra es susurrada o por tu cabeza enviarán a La Garra".

Este grupo de villanos aparecerá en el próximo videojuego de DC Gotham Knights, donde serán los principales rivales de Nightwing, Robin, Red Hood y Batgirl.