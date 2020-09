'La mentalidad de un Guerrero es ganar'

- Para el mediocampista de Santos Laguna, Alan Cervantes, ya es momento de ganar como visitante en el Guardianes 2020, luego de sumar tres descalabros fuera de la Comarca.

"Cada partido es importante y sus respectivos puntos, estamos en un punto crítico de poder sumar y escalar. Estamos trabajando para seguir y encontrar ese camino de visita al triunfo", dijo.

Fue claro al señalar, que en la Liga MX cualquier equipo le puede ganar al que sea, ya que eso se ha visto en infinidad de veces. "Nosotros tenemos que salir como si fuera una final, sin importar al equipo que se nos ponga enfrente, como es Juárez, que está un poquito debajo de nosotros por dos puntos, pero eso lo vuelve un partido de suma importancia".

Agregó que para nada subestiman a los Bravos, ya que le dan la misma importancia como si enfrentan al campeón Monterrey en su casa, ya que tienen que seguir con la misma mentalidad a la hora de enfrentarlos.

Jugar fuera del Corona, no los sugestiona en lo mental. "En lo personal, siento que ni siquiera nos ponemos a pensar en que vamos de visitante, no sé si de manera inconsciente, nos llegue a mermar el hecho de que de visita no nos ha ido de la forma como quisiéramos como de local, pero nosotros siempre salimos con la misma mentalidad, de ganar como lo hacemos en casa".

Del paso albiverde en la campaña expresó: "Somos los primeros responsables de lo que hasta ahora va del torneo, de los puntos que hemos conseguido y los que hemos dejado ir, como el caso ante Monterrey, que en el último minuto nos empatan, también como en el caso de Atlas".

Hizo énfasis que el margen de error es más corto conforme pasen las jornadas para poder calificar, por lo que buscarán manejar mañana en la frontera, la misma mentalidad que en casa, confiados de que van a encontrar el camino del triunfo.

"Estamos trabajando al mil por ciento, para revertir esos pequeños grandes detalles que nos han costado ciertos puntos".

El jugar el mismo día del aniversario del club, representa una inspiración y motivación extra para todos los Guerreros.

"Es de alguna manera regalarles las alegrías que se merecen a los aficionados, la presión siempre está y tenemos que aprenderla a manejar como siempre, seguir trabajando que es la base de toda la vida, así como la perseverancia, en este fin de semana por la fecha especial que es".

El hecho de estar en zona de repechaje, compromete a los verdiblancos a seguir sumando puntos para escalar en la tabla a puestos de calificación directa, por lo que el tema de la relajación, ni siquiera pasa por la mente de sus compañeros.

"La mentalidad de un guerrero es siempre y por todo ganar y sacar los tres puntos. Yo creo que esa mentalidad y la forma en la que trabaja el equipo, en la que lucha cada balón y cada jugada, se muestra en cada partido y eso nos lleva alguna manera al ADN que tenemos".

Indicó que sería muy difícil que alguno de los santistas se relajara y cayera en exceso de confianza, por lo que sí se considera un fracaso de alguna manera, el ni siquiera clasificarse a repechaje.

"Sí sería un gran fracaso y más por lo que ha venido mostrando la institución a lo largo de los últimos años, pero no hay exceso de confianza ni relajación porque sería incompatible con esto".

Indicó que luego de ser el equipo más golpeado por el coronavirus, con muchos casos positivos, que los limitó a entrenamientos en el arranque del torneo, siempre se puede mejorar en la situaciones y circunstancias, que no nada más los han afectado, sino a otros equipos, así como a la gente y a la comunidad en general.

"Son circunstancias que no están en nuestras manos, pero poco a poco con el paso del tiempo y de los días, hemos ido mejorando y evolucionando. En ese sentido, ahorita tenemos un plantel más basto y el profe Almada, tiene más opciones y eso siempre es bueno, para tener un mayor margen de química en el equipo".