Critican campañas de esterilización en Gómez Palacio

Asociaciones como Humanimalium y Ananda criticaron la labor de la administración municipal en cuanto a campañas de esterilización de perros y responsabilizan a la Dirección Salud Municipal de la proliferación de perros.

"Desde el inicio de la presente administración a la fecha, solo ha realizado una sola campaña de esterilización, que ni siquiera tuvo difusión, con lo que no se ha evitado el exceso de nacimientos, no obstante que desde el inicio de la administración se le solicitó campañas de esterilización y concientización. La captura y muerte de perros, que ha sido el sello de la actual administración y de la propia directora de Salud, no ha sido una solución al problema de la sobrepoblación de perros, pues se ha comprobado que las campañas de esterilización y concientización contra el abandono de animales son la única solución real y efectiva", declaró Rafael Rivas Galindo, representante de Humanimalium. En la misma postura se encuentra Alejandra Muñoz Flores, representante de Ananda.

Recordaron que la Ley de Protección Animal de Durango establece dicha obligación. "Lamentamos cualquier agresión a las personas, pero para evitarlas o disminuir los casos, se debe trabajar en campañas de esterilización y educación", dijo Rivas.

Sin difusión

