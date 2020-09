Yogi Berra y su aporte al beisbol y la cultura

No existe ningún deporte con tantas frases célebres como en el beisbol, que tiene como uno de sus mejores exponentes al recordado Yogi Berra, ganador de diez anillos de Serie Mundial, pero también creador de frases que han quedado para la posteridad.

Lawrence Peter Berra, hijo de inmigrantes italianos y leyenda de los Yanquis de Nueva York, ciertamente dejó un legado de triunfos durante su carrera en las Ligas Mayores, pero por igual, su aporte a la cultura popular, trascendiendo el beisbol, lo inmortalizaron desde antes de su partida del mundo terrenal, en septiembre de 2015. Sus frases son tan populares, que ya son llamadas "Yoguismos" y se aplican igualmente en el beisbol, como en la vida cotidiana, en cualquier actividad cabe la sabiduría popular y un tanto confusa de un personaje tan histórico, como entrañable.

Nacido en San Luis, Misuri, Yogi convirtió al beisbol en su pasión y se dedicó a perfeccionar día a día su juego en la posición de cátcher, por lo que firmó su primer contrato con los Yanquis en 1942, pero debutaría hasta 1946, ya que sirvió en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial e incluso participó en el desembarco en Normandía durante el "Día D", aunque no en el frente de batalla. Con los "Bombarderos del Bronx" tuvo una carrera repleta de éxitos, fue nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1951, 1954 y 1955, además de jugar 14 Series Mundiales y 16 Juegos de Estrellas, así como recibir los lanzamientos de Don Larsen en el único Juego Perfecto en la historia del "Clásico de Otoño", en 1956.

10 TÍTULOS de Serie Mundial, ganó Yogi Berra a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas.

Con el número 8 en su espalda, Berra tenía un espectacular carisma y aunado a su calidad como pelotero, se convirtió en un ídolo de los aficionados, especialmente en los niños, tanto que el famoso personaje de caricaturas, "El Oso Yogui", recibió ese nombre en honor al pelotero. Ningún otro pelotero ha participado en tantos juegos de Serie Mundial como Yogi Berra, cuyo número fue retirado por los Yanquis, a quienes acompañó regularmente en su estadio luego de superar unas rencillas con el propietario del equipo; sus 10 títulos de Serie Mundial como pelotero, mánager, coach y directivo, son un récord de todos los tiempos en las Ligas Mayores.

"Esto no se acaba, hasta que se acaba", es la frase más popular de Berra, que a la vez, ejemplifica esa sabiduría popular, confusa, pero totalmente cierta, que encierran sus peculiares "yoguismos", catalogados incluso como "filosofía de vida" y que aplican igualmente al deporte que a la vida misma. "Ya nadie va a ese restaurante, siempre está demasiado lleno", es otra de sus memorables citas, haciendo alusión al desencanto que sentía cuando le invadía cierto antojo y simplemente no podía obtener un servicio en algún restaurante neoyorkino, donde pedía sus pizzas partidas en 4 rebanadas, porque si eran 8, "no se terminaría la pizza entera".

La aritmética no quedaba excenta: "el beisbol es noventa por ciento físico, la otra mitad es mental", "normalmente duermo una siesta de dos horas, de una a cuatro", entre otras entrañanbles frases que dejó como legado, persistiendo en la memoria colectiva, convirtiéndolo en un héroe del diamante y de la vida.