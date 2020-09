Distribuyen hoy libros de primaria en La Laguna de Coahuila

A casi dos semanas de que inició el ciclo escolar 2020-2021 en el sistema educativo público, será hoy jueves cuando se comiencen a distribuir 557 mil 500 libros de texto gratuitos en las escuelas primarias de la Región Lagunera de Coahuila, con excepción de 164 mil 750 ejemplares que no han llegado a la entidad. Los faltantes son de Formación Cívica y Ética para alumnos de primero a sexto grado; Conoce nuestra Constitución para alumnos de cuarto año; y Coahuila, la entidad donde vivo, para estudiantes de tercero.

"No han llegado, algo pasó, como los enviaron ahora por ferrocarril, creo que se fueron a Tamaulipas o no sé dónde y pues se han retrasado pero pues nosotros ya iniciamos el día de mañana (hoy), a entregar todo lo que es primaria y esperaremos que no tarden mucho, esperaremos que como por el 20 de septiembre o los últimos", afirmó.

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Estela Rentería Medina, recordó que ya se entregó el 100 por ciento de los libros de texto a los niveles de preescolar y secundaria en los municipios de Torreón, Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca y San Pedro de las Colonias. La repartición de las guías escolares se ha enviado directamente a los planteles educativos para que a su vez, estas sean entregadas a los padres de familia, atendiendo las recomendaciones sanitarias para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. A inicios del pasado mes de agosto, Rentería Medina informó que a la educación básica de la región Lagunera de Coahuila, le llegaría un total de 1 millón 89 mil 933 ejemplares.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a nivel nacional, la meta de distribución del ciclo escolar 2020-2021 que inició con aprendizaje a distancia es de más de 161 millones de libros de texto gratuito que forman parte de la Nueva Escuela Mexicana.