Sostienen reuniones fuera del Cabildo en Lerdo

A pesar de que la figura de "reuniones previas" a la Sesión de Cabildo no está contemplada en el reglamento interno del Ayuntamiento de Lerdo y que los acuerdos a los que se lleguen no tienen validez, los integrantes de este órgano colegiado continúan celebrándolas, incluso fuera de la presidencia municipal.

En la reunión de ayer realizada en un restaurante de la localidad en punto de las 9:30 de la mañana, no se permitió el acceso a la representante de este medio de comunicación, bajo el argumento de que se trataba de una "reunión privada", según lo manifestó el alcalde Homero Martínez.

Sin embargo, en la "previa" celebrada el pasado 24 de junio en el lobby del Teatro Centauro, sí se permitió el acceso a los medios de comunicación. En aquella ocasión no asistió el alcalde.

Municipios como Tlalnepantla en el Estado de México y Aguascalientes, Aguascalientes, sí contemplan las reuniones previas, incluso "secretas" para abordar temas que se tocarán en la Sesión de Cabildo.

En Lerdo esta figura no existe. Incluso el desarrollo de la misma ha generado molestias en los regidores de oposición, como es el caso del edil por Acción Nacional, Ángel Luna, quien no asiste a ellas y que incluso califica a estas reuniones, como una "sesión de Cabildo secreta".

"Para empezar, la figura de la previa no existe, yo por eso ni voy, porque han utilizado esas reuniones como una forma de limitar las participaciones en el Cabildo y de hacer una especie de prevotación en donde dicen tal asunto, quién a favor y quién en contra, además lo utilizan para saber qué argumentos que hay en contra. Segundo, esperan que se tome un acuerdo ahí por mayoría y que se respete en el Cabildo, es como hacer una 'sesión no oficial', y la han utilizado para ya no discutir el tema", detalló.

Además, recordó que las sesiones de Cabildo son públicas, a menos de la naturaleza de alguno de los temas que en ella se aborden o sea de carácter privado, lo cual no fue el caso el día de ayer.

A decir del regidor de Morena, Héctor González, dentro de los puntos que se abordaron en la "previa" , se trató solo de correspondencia recibida que fue turnada a las comisiones correspondiente.