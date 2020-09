Alan Cervantes, motivado por jugar con Santos Laguna

Alan Cervantes, disfruta la titularidad con los Guerreros en el Guardianes 2020, algo por lo que luchó desde su llegada proveniente de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Aunque su posición es medio de contención, la cual ha desempeñado por muchos años, no rehuye a la responsabilidad de jugar como enganche, volante por la banda e incluso de zaguero.

“Tampoco desconozco la posición de volante, pero donde me requiera el Profe lo haré, hasta de (defensa) central, donde sido requerido en algunos entrenamientos, por lo que daré el cien por ciento y estaré dispuesto con tal de jugar y aportar mi granito de arena al equipo” dijo la tarde del miércoles, en una conferencia virtual.

Con 7 partidos disputados en la actual campaña, indicó que la clave para ser titular con Santos Laguna, fue el saber manejar un poco la paciencia y tolerancia.

“Desde el primer momento en que pisé tierras laguneras, he estado siempre dispuesto a trabajar. El torneo pasado por x ó y, no se me dieron tantos minutos, pero hoy Gracias a Dios, al trabajo y al técnico que me ha dado la oportunidad, ya juego como titular”.