Microsoft lanza nueva plataforma para detectar 'deepfakes'

La plataforma, bautizada "Video Authenticator", está diseñada para captar las modificaciones en fotografías y vídeos llevadas a cabo por parte de sistemas de inteligencia artificial, de alta precisión y que normalmente son prácticamente imposibles de detectar para el ojo humano.

#Deepfakes no more. Behold, the Microsoft Video Authenticator, a tool that can analyze a still photo or video and provide a percentage chance that the media is artificially manipulated. (1/2) pic.twitter.com/IINud4lWmE