Messi sigue figurando en la publicidad del Barcelona

En la imagen promocional, Messi aparece en primer plano, secundado por Ousmane Dembélé y Antoine Griezmann, y con Gerard Piqué, Ter Stegen y Frenkie de Jong al fondo.

Fuentes del club explicaron que la decisión de hacer aparecer al argentino como líder indiscutible no ha sido tomada por los publicistas sino por la propia entidad. Su intención es seguir mostrándole como el emblema del equipo para la próxima temporada, con la intención de dejar claro que no está dispuesto a deshacerse de él.

The 20/21 home 'Stadium' jersey is now available

#OnlyForCulers