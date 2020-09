Rihanna dice seguir enamorada de Chris Brown

Rihanna rompió el silencio sobre su relación con su expareja el cantante Chris Brown luego de terminar su romance hace 12 años.

Fue durante una entrevista con Oprah Winfrey para su podcast Super Conversations que la también empresaria recordó la agresión que sufrió por parte del rapero en 2009 cuando eran novios.

Durante la charla, Rihanna explicó que aunque se sentía herida también quería proteger de cierta manera a su ex.

“Yo estaba herida, nadie sintió lo que yo sentí. Me pasó a mí...", declaró.

“Me sentí protectora. Sentí que la única persona que odiaban en ese momento era a él. Era un espacio extraño y confuso en el cual estar porque a pesar de lo enojada que estaba, herida y traicionada, sentí que cometió ese error porque necesitaba ayuda, y ¿quién lo iba a ayudar?", añadió.

Desde aquel acontecimiento, la intérprete de Umbrella se mantuvo hermética respecto al tema, no obstante, decidió abrirse con Oprah sobre su actual relación con Brown.

“Hemos estado trabajando en nuestra amistad nuevamente. Ahora somos amigos muy cercanos. Hemos construido una confianza nuevamente, y eso es: nos amamos y probablemente siempre lo haremos y eso no es algo que vayamos a cambiar. No es algo que puedas apagar, si alguna vez has estado enamorado”, confesó.

Asimismo, Rihanna reveló lo que Chris Brown significa en su vida y si volvería a tener un romance con el rapero.

“Creo que fue el amor de mi vida. Fue el primer amor. Y veo que me amaba de la misma manera... Ni siquiera se trata de que estemos juntos. Lo amo de verdad. Así que lo principal para mí es que él está en paz. Yo no estoy en paz si él es un poco infeliz o si todavía se siente solo. Él tiene una relación propia. Estoy soltera, pero hemos mantenido una amistad muy estrecha desde que se terminó la orden de restricción. Simplemente lo hemos trabajado poco a poco y no ha sido fácil. No es fácil”, dijo.

La cantante platicó que para poder encontrar el perdón tras su turbulento rompimiento con Chris, tuvo que sanar sus relaciones más cercanas, empezando con la relación de su padre, quien fue violento con su mamá.

“Reparé mi relación con mi papá. Estaba tan enojada con él, y estaba enojada por muchas cosas de mi infancia y no podía separarlo como esposo y como padre... Pensé que odiaba a Chris y me di cuenta de que el amor estaba empañado. Parecía odio porque era (el sentimiento) feo, enojado, estaba inflamado, estaba contaminado. Y me di cuenta de que lo que era es que tenía que perdonarlo porque todavía me preocupaba por él. Y en el momento en que lo dejé (el sentimiento), comencé a vivir de nuevo ".