¿Cómo saber si mi perro está perdiendo la visión?

Cuando un perro comienza a perder la visión es un paso importante tanto para él como para la familia, ya que significa, en la mayoría de las ocasiones, que tu can se encuentra en una edad avanzada en la que comenzará a tener cambios que afectarán a todos en casa.

Las razones por las que esto sucede son diversas, y no debes limitarte a pensar que puede ser una causa específica sin antes consultarlo con un especialista.

Uveítis- inflamación en el ojo

Se trata de un padecimiento que puede ser relativamente normal en perros de edad avanzada, sin embargo, esto no debe darse por hecho, ya que también puede aparecer como síntoma secundario de una enfermedad más grave. Uno de los escenarios más claros es cuando presenta problemas en los riñones, si esto se presenta debidos a una enfermedad renal la ceguera sería una consecuencia irreversible.

Las causas de la ceguera son muy variadas, pero principalmente se debe a consecuencia de una atención veterinaria mal realizada, ya que suele manifestarse como un efecto colateral en enfermedades ya avanzadas como la leptospirosis, babesiosis, toxoplasmosis, leishmaniasis, etc.

Cambio de color en el ojo de mi mascota

Los ojos son los responsables de capturar la imagen y de transmitirla al cerebro, del control del paso de la luz y otras funciones, es por ello que se trata de un órgano muy delicado.

Cuando el ojo del perro se va tornando de un color azulado, no necesariamente significa ceguera, sin embargo, si no se atiende, si pasaría a ser esto de forma irreversible.

La coloración azul es un manifiesto de la inflamación que está sufriendo el ojo, que es a lo que llamamos uveítis. Puede ser causada por infecciones bacterianas, infecciones virales, traumas, falta de producción de lágrimas que pueden llevarlo a una resequedad en la córnea y posteriormente en el ojo. Sólo un veterinario puede comenzar el tratamiento adecuado para tratarlo.

Cataratas, opacidad total o parcial

Aunque las cataratas pueden atacar a cualquier perro e incluso gatos, si hay algunas razas que son más propensas a ello:

*Schnauzer

*Golden Retriever

*Yorkshire terrier

*Cocker Spaniel inglés

Cuando esto sucede no aparecen de forma repentina, sino que se van tornando de un color blanco parcial. Esto no siempre es fácil de identificar, ya que al principio quizá sólo notes una pequeña capa de opacidad que con el tiempo se irá manifestando más. Cuando este se torne totalmente blanco significa que el can perdió la visión.

A diferencia de la creencia popular, las cataratas no causan dolor al animal, pero es molestia. Al igual que la uveítis, puede afectar ambos o un solo ojo. Es importante acudir a un veterinario que identifique de qué tipo de cataratas se trata y determinar si son reversibles o no.

El desarrollo de las cataratas puede estar relacionada con varias patologías como las siguientes:

*Enfermedad de Cushing

*Diabetes mellitus

*Hipertensión

Evita utilizar gotas de uso humano ya que puede agravar las cosas.

Los síntomas más evidentes en perros son:

*Se frota los ojos de forma constante y parpadea

*Se notan ojos borrosos, inclamados o que cambian de color

*Lagrimeo constante o secreción purulenta

*Choca con muebles y objetos, ya sea de forma constante o esporádicamente

*Evita hacer saltos que antes realizaba con normalidad

*Evita salir y explorar ambientes a los que ya estaba acostumbrado

Dependiendo de su condición, pueden haber tratamientos posibles para revertirlo, y en caso de que no sea así, de igual manera debe asistir a un veterinario con continuidad para darle seguimiento.