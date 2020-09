Salma Hayek posa en traje de baño para celebrar sus 54 años

A horas de cumplir 54 años, Salma Hayek demuestra que la edad es sólo un número para ella, ya que goza de una figura espectacular. A través de su cuenta de Instagram, la actriz subió una fotografía en donde presumió lo bien que se ve a pesar de los años. "¿Quién creen que cumple 54 años mañana? Por cierto, ¡esto no es un Throwback Thursday! ¡Gracias Marjo por convertirte en fotografía durante las vacaciones!", agregó como descripción.

La instantánea lleva más de 900 mil reacciones, en donde los internautas dejaron ver su impresión por la mexicana. "¿Cómo te sientes sabiendo que eres la mujer más hermosa en el mundo?", "Eres tan maravillosa, no puedo decir nada malo de tu cara", "No puedes ser más hermosa, es imposible" y "Quiero verme así después de convertirme en mamá. Es una locura" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

La protagonista de películas como "Frida" y "Del Crepúsculo al Amanecer" también ha demostrado que su belleza no sólo es por fuera, sino también por dentro. La también productora ha tratado de apoyar a causas benéficas, tal como lo mostró en otro post de la red social. "Mi instinto materno me hace soñar para mis hijos el mejor futuro que les pueda yo dar. Pero con el empeoramiento de la condición ambiental, me preocupa qué mundo les vamos a heredar a nuestros hijos y nietos. Acompáñenme en la lucha para el medio ambiente haciendo la promesa del dedito a nuestros hijos y votar como una madre el 3 de noviembre".