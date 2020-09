¿'Daniel Larusso' era el verdadero villano de Karate Kid?

Este miércoles, internautas recordaron la opinión del famoso personaje “Barney Stinson” (Neil Patrick Harris) de la serie How I Met Your Mother (HIMYM) sobre el verdadero villano de la historia de Karate Kid.

Esto luego del reciente estreno de Cobra Kai, la secuela de la exitosa cinta de 1984, a través de la plataforma de Netflix.

Fue tal el éxito de la película ochentera que se decidió lanzar la serie que gira en torno a los protagonistas de la historia original, “Daniel Larusso”, interpretado por Ralph Macchio y “Johnny Lawrence” (William Zabka), quienes en la primera entrega de la saga cinematográfica se convierten en enemigos luego de la llegada de “Larusso” a Los Ángeles.

Desde su estreno hasta el día de hoy, siempre se percibió a “Johnny Lawrence” como el malo de la trama que termina en un enfrentamiento entre él y “Larusso”.

No obstante, con el lanzamiento de Cobra Kai donde vuelven a hacer su aparición los protagonistas, internautas han recordado un episodio de How I Met Your Mother donde “Barney Stinson” dice odiar al actor Ralph Macchio debido a que su personaje en Karate Kid le dio una patada ilegal a “Lawrence” y por la cual ganó el torneo de Karate en All-Valley.

En la escena que trajeron de vuelta usuarios a las redes, se ve el reclamo de “Barney Stinson” a “Macchio”, asegurando que el verdadero Karate Kid es “Johnny Lawrence” (William Zabka).

"Barney Stinson":

