'Dios me bendice mucho', asegura Lucero

Una "veleta" le ha indicado a Lucero su andar en 40 años de trayectoria y todo indica que ha elegido el camino correcto.

La actriz y cantante no ha permitido que la pandemia la tumbe; en estos meses ella se ha dedicado a hacer música, tan es así que recién publicó el material discográfico 20 y 20, cuyo título se debe a sus primeros 20 años de carrera en su etapa de niña a mujer joven y en las últimas dos décadas de una artista con experiencia.

Para presentar el material que se conforma de 40 tracks, Lucero realizó una presentación virtual mundial en la que estuvo El Siglo de Torreón, medio que le recordó la presentación que ofreció el año pasado en el palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio.

Otro toque local que tuvo el acto, fue un video que le mostró su disquera Universal Music en el que una niña torreoense, Giovanna Guzmán, le cantó un tema a propósito del cumpleaños de la artista que tuvo lugar el pasado 29 de agosto. La pequeña formó parte del equipo de Lucero en La Voz Kids del año pasado.

Mi querido Torreón, Gómez Palacio, toda la Comarca Lagunera me ha dado mucho cariño y ese show en la feria (2019) parece que fue ayer. Espero que cuando todo mejore pueda volver con ustedes para hacer otro concierto”.— Lucero cantante

A propósito del cuarto aniversario luctuoso de Juan Gabriel, Lucero reveló que grabar un dueto con él es una asignatura que siempre se quedará pendiente en su carrera.

"Con Juan Gabriel nunca hice un dueto, había la idea de llevarlo a cabo, pero ya no se nos dio. En verdad me hubiera encantado hacer algo con él. Les cuento que en mis conciertos siempre cantó un medley de él con mariachi. Eso de cantar con Juan Gabriel me faltó".

Tras cumplir 51 años de edad, "Lu", como le dicen sus amigos y seguidores, comentó que se siente plena a nivel personal y profesional.

"Me siento contenta, agradecida y feliz con la vida y con Dios. Me siento super plena en cuanto a la edad que tengo, como mujer y como persona. No tengo cómo agradecer tantas cosas en todo lo que voy viviendo; con trabajo y disciplina logras muchas cosas, pero sí hay otras que han ocurrido porque Dios me bendice mucho".

Lucero admitió que pese a tantos logros que lleva, tanto profesionales como personales, también ha tenido malas experiencias, las cuales ha convertido en aprendizajes.

"No se trata de ser perfecto sino de seguir luchando y seguir intentando todo lo que quieres hacer y entender que puede haber cosas que no salen bien pero no pasa nada. Se vale intentar y se vale ir para adelante... y eso es lo que yo he buscado, he buscado siempre crecer", contó.

Canciones pop, electrónicas, rancheras, de banda sinaloense y del género sierreño integran el material 20 y 20 que en pocas horas logró millones de streams en Spotify.

"Es difícil que solamente en 40 canciones se pueda representar todo, pero es lo que intenté. Muchas de las canciones tienen nuevas ediciones, otras son grabaciones en vivo, y también hay versiones renovadas como el sencillo Te deseo lo mejor, el cual hice durante la pandemia y espero les guste".

Los hijos que Lucero procreó con Mijares han salido igual de talentosos que sus padres. José Manuel es buen músico y Lucerito canta; su madre no descarta grabar con ella o incluso hacer algo con toda la familia.

"La idea es poder hacer algo juntas. La verdad es que Lucero Mijares está cantando muy bonito y aunque no ha tenido un lanzamiento profesional, ni tenemos planeado algo así por el momento... pues estamos organizando a ver si cantamos algo, no sé si para una cuestión en video, para plataformas, pero sí, la verdad es que lo comentamos mucho", contó.

Lucero explicó que seguramente en unos meses ofrecerá un espectáculo virtual y añadió que tal modalidad llegó para quedarse, al igual que las charlas vía zoom.

"Los conciertos virtuales son nuestra salvación, para el público y para los artistas, siento que es algo que también va a permanecer, probablemente cuando los conciertos presenciales vuelvan va a ser habrá muchas personas que sigan prefiriendo ver a sus artistas en conciertos virtuales, yo creo que esta fue una oportunidad para descubrir una novedad y volver a comunicarnos, estar cerca de otra forma y lo mismo alrededor del mundo".

La intérprete de Sobreviviré se ha mantenido alejada de la actuación ya que, según expresó, no ha llegado un nuevo proyecto que la enamore y le dé el sí. Por ahora, se le puede ver en Soy tu dueña, en una retransmisión del canal Las estrellas.

"No he encontrado el proyecto que me ilusione como personaje, al grado de entrar de nuevo a los foros. Además estamos en momentos diferentes en donde el público tiene muchas opciones y hay muchas nuevas producciones que se pueden ir contemplando; por ahora la música es mi gran compañera, es la que alivia muchísimas cosas tanto en mí como en el público", dijo sonriente.