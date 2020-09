Diego Valdés confía en derrotar a Bravos

os Guerreros continúan con su trabajo de preparación rumbo al partido del próximo viernes ante los Bravos de Ciudad Juárez, para lo que ayer entrenaron en Territorio Santos Modelo, comenzando a vislumbrar la alineación que utilizará Guillermo Almada ante el conjunto fronterizo.

Los futbolistas laguneros trabajaron ayer enfocados en su recuperación física tras el partido del domingo y comenzando a detectar las virtudes del equipo juarense para tratar de neutralizar sus cualidades. El equipo regresará hoy a las prácticas en su cuartel general y será mañana cuando emprendan el viaje con destino a territorio chihuahuense, donde buscarán su segunda victoria consecutiva.

El volante Diego Valdés compareció ayer vía remota ante los representantes de los medios de comunicación, y compartió sus puntos de vista referentes a la actualidad del equipo. "Fue muy importante esta victoria que tuvimos ante Querétaro, la necesitábamos para que el grupo se sintiera bien y pudiéramos escalar en la tabla de posiciones. Se nos hizo importante y ahora tenemos que seguir trabajando, tenemos que entregarnos día a día al máximo para cuando nos toque estar ahí (en el once inicial), hacerlo de la mejor manera", inició.

Con sus buenas actuaciones, el andino ha recuperado la titularidad que había perdido torneos atrás, teniendo incluso más valía al adaptarse a la necesidad de cumplir con labores defensivas y por igual, orquestar el ataque: "me ha tocado estar jugando, teniendo más minutos. He disfrutado la posición y los juegos. Vamos de menos a más, trabajando día a día para lo que se viene en el campeonato. Me adapto a las dos posiciones, trato de entregar, en lo personal, la mejor postura de mi juego. Si el equipo me necesita donde yo genere más, lo voy a hacer, trabajo para eso".

Diego aceptó que su compañero Julio Furch no atraviesa el mejor momento goleador de su paso en Santos, pero confía en que pronto llegue el gol del argentino y posteriormente vengan más anotaciones a raudales: "pasan por rachas, así son delanteros. Cuando se les abre el arco es más fácil. En lo personal, sabemos la calidad que tiene Julio para hacer anotaciones. Pienso que ya van a venir, trabaja día a día fuerte para crearse de ocasiones. Voy a generar más jugadas para él, para que tenga opciones de gol", dijo el diez santista.

Jugar sin aficionados en las gradas, sigue siendo algo "raro" para Diego, quien confesó que extrañan los gritos y el aliento del "jugador número 12", pero acepta que no hay otro camino, más que el de acostumbrarse: "el futbol siempre tiene eso, que la afición te acompaña en todo momento. A todos nos ha afectado eso, tanto a jugadores como a la propia hinchada. Sabemos que nos están viendo desde casa y nos apoyan de todos lados. Debemos entrar a la cancha pensando en eso".

Para los Guerreros ha sido muy complicado obtener puntos jugando como visitante en el actual torneo, situación que buscarán revertir este viernes ante los Bravos, de quienes Valdés resaltó sus virtudes: "Juárez es un rival complicado, que viene haciendo las cosas bien y de local se hace fuerte. Debemos de ir a hacer nuestro juego, enfrentarlo como corresponde, para ver si logramos la victoria que es importante. Haremos un partido muy inteligente como la última vez que fuimos a jugar allá. Ellos se hacen muy fuertes en casa, pero sabemos que nosotros también tenemos nuestro juego y tenemos que plantearlo de la mejor manera", afirmó.

Con el equipo fronterizo milita el exsantista Eryc "La Culebra" Castillo, de quien habrán de tener cuidado, afirmó Valdés, ante lo punzante que es al atacar por las bandas y la habilidad que exhibe para encarar a los defensores: "sabemos cómo juega Eryc (Castillo), su capacidad y su mano a mano. Tenemos que trabajar, tienen muchos jugadores con calidad. Si nosotros hacemos nuestro juego, vamos a lograr el triunfo", sentenció.