Justicia no depende de encuestas: Zermeño

Como un acto "demagógico" catalogó el alcalde Jorge Zermeño, la iniciativa de realizar una consulta para determinar si se llevan a juicio a los expresidentes de México, misma que ha sido promovida por Andrés Manuel López Obrador y que abarca puntos de consulta en todo el país, incluyendo Torreón.

Zermeño Infante fue claro al señalar que la justicia no depende de encuestas o situaciones en las que se someta al escrutinio una situación legal, de lo contrario se corre el riesgo de perder legitimidad y de generar polarización entre simpatizantes y opositores de cada personaje.

"Me parece un acto demagógico, la justicia no debe estar sujeta a encuestas, a consultas populares, la justicia se aplica, si alguien comete algún delito, pues hay un Poder Judicial que es el encargado de administrar la justicia, o sea, la presunción de inocencia es un derecho constitucional, o sea, yo te voy a preguntar ¿Vamos a enjuiciar al señor que vive ahí en frente?, ¿Vamos a consultar a la colonia a ver si creemos que esta persona puede ser sujeta a un proceso penal? O sea, esto es demagogia, esto no tiene precedentes, la justicia se aplica", declaró.

El presidente municipal pidió valorar el hecho de que los procesos de juicio deben de ser imparciales y sin intervención de alguna parte política, incluso si se trata del actual presidente de la República, además llamó a valorar por sobre todas las cosas lo que se contempla en la Constitución Mexicana.

"Si alguien cometió un delito, que se le sancione y que se le castigue, pero someter a una consulta popular a ver si se lleva a juicio a alguien que pudiera ser o no ser sujeto de un proceso penal, pues es demagogia…La Constitución es muy clara, los presidentes de la República pueden ser enjuiciados por traición a la patria o por delitos graves del orden común y ¿quién tiene que dirimir eso? El poder judicial, los jueces, no los ciudadanos".

El propio alcalde también reprochó la actitud que tuvieron diputados de las diversas fracciones en el Congreso durante la presente semana en el marco de la elección de la nueva presidencia de la Mesa Directiva, cargo que precisamente ocupó Zermeño en el año 2006.

Se refirió a las descalificaciones y acusaciones que se realizaron entre bancadas ante la posible toma de protesta en el cargo de Dulce María Suri, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"El espectáculo que vemos en la Cámara de Diputados, pues no es un espectáculo que se deba dar, hay acuerdos que deben honrarse esos acuerdos, la cámara de Diputados por costumbre un año preside el grupo mayoritario, al siguiente el segundo grupo y el tercero, así se ha estilado, la ley incluso, la Ley Orgánica del Congreso señala que pudiera la misma mesa directiva continuar los tres años, pero por acuerdos políticos se estila decir 'un año le toca presidir a un grupo parlamentario y al año siguiente al otro', lo que estamos viendo aquí es el 'agandalle', el no querer que sea una diputada del PRI la que presida la Cámara de Diputados y esto me parece pues lamentable".