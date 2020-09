Andrés Lillini se justifica e intenta disculparse con los reporteros

Andrés Lillini, director técnico de los Pumas de la UNAM, se dijo arrepentido de haber dicho que la prensa "no preguntan de futbol", al término de la rueda de prensa del juego contra Tijuana.

El argentino se levantó de su asiento, cuando terminaron la sesión de preguntas, para hacer ese comentario que quedó grabado y expuesto públicamente.

Ante esto hecho, Lillini dijo: "Me arrepiento; a lo mejor no tenía que haber dicho nada a nadie y llevarme eso a casa".

Se justificó al decir: "Cada uno puede preguntar lo que quiera. No cuestioné qué me preguntaron, solamente las situaciones de que uno viene pensando que viene al dar un partido tan bueno".

En declaraciones reproducidas por el portal del ESPN, el técnico agregó que sabe que cuando llegue la derrota: "Seguramente cuando pierda me van a cuestionar el por qué se perdió y las formas, pero yo soy sumamente respetuoso, creí que me iban a preguntar sobre el juego, ganamos 3-0, y me preguntaron sobre cosas personales de los chavos y la indisciplina".

Durante la conferencia se le preguntó sobre por qué Pumas hace tantos goles de cabeza; virtudes de su equipo para ser el único invicto y cómo ha adaptado a su once titular a las lesiones, además de las preguntas de las indisciplinas en su equipo

Reiteró que no faltó al respeto a nadie: "No dije que en México no se pregunta de futbol , nada que ver. Terminó la conferencia de prensa y la verdad es que no tengo protocolos y mucha política de entrenadores de mucha raza y cometo a lo mejor estos errores".

Así que de ahora en adelante: "Voy a tener cuidado. No fue un mensaje nada doloroso o hiriente hacia nadie. Si alguien se sintió ofendido, por supuesto no tengo más que pedir disculpas".