Manoella Torres se adapta a la nueva normalidad y a shows virtuales

Si existe algo que la pandemia le ha enseñado a Manoella Torres es que no se puede quedar a esperar a que las cosas mejoren, tampoco a que cuando la "nueva normalidad" regrese serán como antes de que el virus invadiera el mundo. Por ello la cantante relató en entrevista, que estos momentos de encierro la han llevado a reinventarse, a retarse y sobre todo a adaptarse a un nuevo mundo en el que la tecnología es parte de ella.

Esa es la razón por la que decidió crear música inédita y adentrarse en los shows virtuales. Manoella estrenó hace unos días "Enséñame a creer", la cual es una canción inédita, cuyo video estrenará el próximo cuatro de septiembre y que además la lanza como productora por primera vez en cuatro décadas de carrera artística. "En mi vida he sido una mujer de retos y la pandemia es una situación fuerte y aun así ahí estoy ahora debutando como productora, algo que no es fácil y menos en estos momentos de incertidumbre económica y laboral pero siempre he sido de tomar al toro por los cuernos y reinventarme", detalló.

A la par de este tema, la "mujer que nació para cantar" señaló que prepara un show vía streaming, el primero que también hace en toda su carrera, idea que surgió tras celebrar su cumpleaños en abril pasado. "La idea del show no nació con la pandemia, fue en mi cumpleaños que me puse a pensar qué haría en estos momentos, si me sentaría a esperar a que la enfermedad encontrara cura o llevaría alegría a mis fans a través de mis canciones. Ahí fue cuando decidimos empezar este viaje de hacer el show y sabíamos que teníamos que entregar algo de calidad a todos los que me han seguido por años, por eso decidimos darle su tiempo y armarlo en varios meses, lento pero seguro", confesó.

Manoella adelantó que este show que se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre, además de ser un reencuentro con sus fans con quien no ha tenido contacto físico desde que empezó la pandemia, también servirá como un termómetro para comenzar una internacionalización, una deuda que aún se tiene pendiente. "He tenido la oportunidad de estar en algunos países pero me faltan otros más de Latinoamérica y me falta Europa, yo creo que con este show virtual nos abrirá nuevos mercados y ahí veremos qué opina la gente de Manoella Torres o que quieren ver y escuchar de mí y sobre eso buscaremos la internacionalización, yo estoy enfocada en hacer muchas cosas más pero esto es día a día", añadió.