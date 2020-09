Lady Gaga se 'roba' los VMA's con futurista cubrebocas

La cantante Lady Gaga, se presentó en vivo durante los Video Music Awards de MTV (VMAs), donde robó las miradas de todos al cantar sin problemas con un ostentoso cubrebocas, lo que llamó la atención de sus fieles seguidores fue que la mascarilla que presumió la "Mother Monster" tenía un aspecto futurista único.

La presentación de Lady Gaga fue de las más esperadas de la noche y durante sus canciones "911", "Rain on Me" y "Stupid Love", la cantante no dejó de lucir un cubrebocas que hacía juego con los outfits y los escenarios que la acompañaron.

Durante todo el evento Lady Gaga se pronunció a favor del uso de cubrebocas para evitar más contagios de COVID-19, además se pudieron apreciar diferentes looks con los que combinó esta medida sanitaria.

"Usen cubrebocas, es un símbolo de respeto al otro", replicó la artista en su discurso cuando recibió el galardón "Triacon MTV". El director de moda de Lady Gaga, Nicola Formichetti explicó a Vogue US que la mascarilla que utilizó la intérprete de "Bad Romance" durante la presentación se caracteriza por tener un sensor que se ilumina cuando ella canta o habla, estas ondas son las que se proyectan a través de la pantalla digital que tiene el frente del cubrebocas. Por otro lado el estilista le explicó a la revista americana que la intención de llevar este cubrebocas tan diferente era que se convirtiera en un accesorio más del vestuario, que complementa el estilo icónico de Gaga estando o no en la actual contingencia.

A través de Instagram, Nicola Formichetti compartió algunas fotografías y videos de la presentación de Lady Gaga y apuntó que el diseño de esta espectacular mascarilla es Diego Montoya, quien es un artista visual que ha realizado otros diseños para complementar outfits al estilo Drag Queen. Para realizar este tipo de mascarilla, Diego Montoya colaboró con el grupo Smooth Technology, con quienes logró este diseño futurista con el que Lady Gaga cautivó a todos durante la presentación con algunos temas de su reciente álbum "Chromatica".

Smooth Technology es un grupo de ingenieros artistas que buscan crear conceptos divertidos en trajes y accesorios, incluso otros artistas han utilizado sus diseños. Algunos proyectos de Smooth Technology que fueron muy famosos son el sombrero de tiras de cristales brillantes de Billy Porter durante los Grammy 2020, los vestuarios que Katy Perry utilizó durante su gira "Witness Tour" y un vestido rosa con tiras led que lució Taylor Swift en su "1989 Tour".