"En los años que cociné en el Palacio, la reina Isabell II del Reino Unido nunca comió pizza", fue lo que dijo el chef Darren McGrady en una entrevista para la revista estadounidense "Us Weekly", pues él fue el cocinero real de 1982 a 1993 en el palacio de Buckingham, donde sirvió el desayuno, la comida y la cena para la reina Isabel II y su esposo, el Duque de Edimburgo, así como los cuatro años posteriores en los que cocinó para la princesa Diana de Gales y los dos hijos que tuvo con el príncipe Carlos, William y Harry en su época de niños y adolescentes.

Según el chef, la pizza estaba dentro de la dieta de Diana y sus hijos en el palacio de Kensington, mientras que la reina Isabel II nunca solicitó este alimento originario de Nápoles, Italia que se ha globalizado de tal manera que su preparación e ingredientes puede abarcar todas las formas posibles, pero que tiene como base un pan plano horneado generalmente de figura redonda que se elabora con harina de trigo, sal, agua, levadura y que está cubierto con salsa de tomate y queso.

En enero de 2019, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, fue cuestionada por un niño mientras preparaban pizza en el jardín "King Henry´s Walk", en el distrito de Islington, sobre si la reina Isabel II había comida pizza, a lo que Kate atinó a responder "Sabes, esa en una buena pregunta. No lo sé. Quizá la próxima vez que la vea le deberías preguntar", dejando claro que en el tiempo que ella llevaba de conocer a la monarca -aproximadamente desde 2005-, no la había visto comer pizza.

McGrady reveló que, al contrario de la reina, William comía pizza todo el tiempo, "Hice pizza todo el tiempo para William. En mi segundo libro de cocina, 'The Royal Chef at Home', hay una receta de pizza tikka masala de pollo porque le encanta la comida de India. La pizza combinaba los dos", platicó Darren de 58 años. Sin embargo, a pesar de que la pizza no estaba dentro de la dieta de la reina, sí confesó en la entrevista que le hicieron, que a Isabel II le encanta el chocolate negro.

Darren no solamente fue el chef de la monarca del Reino Unido, también cocinó para cinco presidentes de los Estados Unidos: Gerald Ford, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.