\'El Cubo\', US Open utiliza hologramas para entrevistar a deportistas

La cadena Eurosport sorprendió cuando introdujo hologramas para entrevistar a las estrellas del US Open, que se realiza en Nueva York. Los videos de las charlas se hicieron viral, cuando Barbara Schett-Eagle entrevistó a Stefanos Tsitsipas y a karolina Pliskova, desde Londres.

Las medidas sanitarias en el torneo han mermado a los aficionados y a un número importante de medios de comunicación, pero eso no evitó que Eurosport modernizará la forma de entrevistar con esta tecnología, ahora conocida como el Cubo: un estudio interactivo de realidad mixta utilizando Realidad Aumentada (AR, por sus siglas en inglés) y gráficos mejorados.

El Cubo es el resultado de tres años de investigación y desarrollo de Eurosport, White Light Ltd y Disguise, compuesto por más de cuatro millones de píxeles LED.

Eurosport today launched the new Cube for our coverage of the US Open and we were thrilled to welcome number one seed @KaPliskova as our first-ever guest in the mixed-reality studio with @Babsschett after her first round win. pic.twitter.com/MC5Wrk6g7i