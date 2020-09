Eugenio Derbez avergüenza a Aislinn al mostrar su calcetín roto

Por medio de Tik Tok Eugenio Derbez avergonzó a su hija mayor, Aislinn Derbez luego de que ella lo 'expusiera' durmiendo comparándolo con un adulto mayor.

En el video Eugenio graba a Aislinn y la llama 'muerta de hambre' al mostrar su calcetín roto como venganza del video de ella.

"¿Te estás vengando, verdad?", pregunta.

Me estoy vengando por supuesto para que se te quite, para que se te quite, ayer me agarró dormido y me dijo anciano porque me quedé dormido, aquí la muerta de hambre que no tiene ni para comprarse unos calcetines”, expresó su padre.

El material no tardó en hacerse viral en redes sociales, siendo compartido en Twitter y otras plataformas.