¿Cuál es la enfermedad que mantiene a César Bono en silla de ruedas?

El lunes, el actor César Bono acudió como invitado especial al programa Hoy, donde recibió un homenaje por sus 50 años de trayectoria artística.

No obstante, el histrión de 69 años preocupó al hablar en el matutino sobre las dolencias que lo aquejan día a día y al aparecer usando un bastón.

La actriz Maribel Guardia avivó el sentimiento de algunos de los espectadores al compartir una fotografía donde aparece ella junto a Bono sentado en silla de ruedas, por lo que muchos se cuestionan sobre la salud del actor.

¿Qué enfermedad padece el actor César Bono?

El comediante mexicano ha sufrido varios infartos y una parálisis en la mitad de su cuerpo, sin embargo, el actor de Vecinos declaró en Hoy que pese a ello, tiene ganas de seguir trabajando.

A principios de año, Bono estuvo internado en un hospital de la Ciudad de México y él mismo contó en días recientes al programa de TV, De primera mano, que ha tenido problemas del corazón, el cerebro y una hernia, además de que reveló que ha sufrido dolores de pecho y falta de oxígeno.

“Me pasó, pero ya estoy bien, pese a que le quitaron movimiento a una de mis manos y a una de mis piernas”, dijo en la emisión

César Bono dio a conocer durante una charla con la agencia Reforma, que los infartos de corazón y cerebrales que vivió lo llevaron al borde de la muerte durante 2018.

Contó que su problema es que tiene las venas delgadas por lo que no le estaba llegando suficiente sangre a su cerebro, debido a ello, los médicos le colocaron un estent, una malla extensible que se utiliza para abrir arterias, venas y otros conductos del cuerpo que han sido obstruidos.

“Las secuelas que tengo es en cuanto a los movimientos, no hay dolores, ni malestar, es nada más que no me puedo mover como antes, pero más que tener coraje, estoy agradecido de todo el tiempo que me moví bien”, expresó entonces al medio.