Dominik Mysterio deja ir su primera oportunidad por el título de WWE

Con gran habilidad y movimientos aéreos fue que el heredero de Rey Mysterio dominó al "Monday Night Messiah" en gran parte del combate, sin embargo, Rollins hizo que el joven luchador callera de mala forma para así ser sometido por un pistón a la cabeza contra la lona logrando avanzar a la lucha de triple amenaza por una oportunidad por el campeonato de la WWE.

It's a #SummerSlam rematch right now on #WWERaw as @WWERollins takes on @35_Dominik with the winner advancing to join @RealKeithLee & @RandyOrton in tonight's huge #TripleThreat Match! pic.twitter.com/CcBRIAPxof