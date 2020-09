Reitera alcalde de Torreón avance en tema de seguridad

De nueva cuenta el alcalde Jorge Zermeño se refirió a las mejoras en indicadores de seguridad que se han tenido en la Comarca Lagunera y la ciudad de Torreón, mismas que se destacaron a nivel nacional durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la región el miércoles pasado.

Al ser cuestionado ayer lunes sobre los hechos de violencia que persisten en el municipio, principalmente los relacionados a los delitos del fuero común y que se han señalado desde la iniciativa privada, Zermeño pidió analizar las opiniones de las autoridades nacionales y estatales, quienes han sido claros al señalar el "trabajo" que se ha realizado en ese tema.

"A ver, yo me remito al discurso oficial, lo he repetido muchas veces, ahora que tuvimos la reunión nacional de seguridad aquí en Torreón, se dieron cuenta de los números, de los distintos eventos que hay a nivel nacional y se destacó el trabajo que hay en Coahuila y de manera especial en la Comarca Lagunera, bien, lo mismo en los discursos federales, estatales, en los datos que nosotros tenemos", expuso.

Negó que las acciones de seguridad tengan un límite o un periodo para ser finalizadas, por el contrario, admitió que en todo momento existe la posibilidad de que ocurra algún ilícito, por lo que deben trazarse estrategias diversas encaminadas a mantener las labores de seguridad pública, no solamente en el tema de la prevención, sino en todas las acciones que le incumben a los demás órdenes de gobierno.

"Yo lo que he dicho siempre, a ver, en temas de seguridad pública jamás vas a decir 'aquí no pasa nada', porque sí pasa, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo? Mejorar, revisar cómo estás actuando, cómo llevar a cabo operativos especiales donde los tengas que hacer y seguir fortaleciendo y profesionalizando la seguridad pública en el ámbito que a nosotros nos toca, la seguridad pública es la prevención, es la investigación, la persecución del delito y la administración de la justicia, todo eso tiene que estar, si falla la investigación, si falla la administración de la justicia, pues estás teniendo una parte que no ayuda".