Vibrar con positividad

En el pasado mes de marzo, el lagunero Jorge López llegó a Costa Rica por cuestiones de trabajo. El plan definía que su estadía en el país centroamericano sería de dos meses. Sin embargo, la pandemia por Covid-19 cambió todo su itinerario.

Los proyectos, conferencias y pláticas que López haría en Costa Rica, se cancelaron. Entonces apareció en su vida la costarricense Pamela Marti, directora de la empresa HIT, la cual se dedica a organizar experiencias. En una plática virtual, ambos emprendedores llegaron a un punto en común: el ímpetu por ayudar a la gente que tal vez no la estaba pasando tan bien emocionalmente durante la pandemia.

"Teníamos amigos que nos llamaban muy asustados, con ansiedad y depresión por la situación de salud que vivíamos todos. A nosotros también nos entró miedo y duda, pero decidimos enfrentarlos. Y con nuestras herramientas y recursos de coaching y actitud, sabíamos que saldríamos adelante y podíamos ayudar, no solo a nuestros países, sino al mundo. De ahí nace la idea de crear un espacio virtual donde tengamos invitados de todo el planeta que hablen desde su "trinchera" sobre temas que nos hagan vibrar positivo y salir adelante. Sin saberlo realmente, también nos estábamos ayudando a nosotros mismos", comentó Jorge López.

Así nació el programa Vibremospositivo transmitido a través de Facebook, proyecto en el que Jorge López y Pamela Marti comenzaron a establecer entrevistas con políticos, emprendedores, empresarios, psicólogos, terapeutas, filántropos, artistas y personajes influyentes de América Latina. En la conversación, cada invitado plática sobre sus labores y brinda su punto de vista sobre la problemática de la pandemia.

"Fue increíble por que primero no sabíamos como hacerlo, como comunicarlo, porque plataforma, no teníamos ni la experiencia de entrevistar y sobre todo, no sabíamos quién quería ser parte de este proyecto. La planificación fue tomar una lista de "amigos" alrededor del mundo para que compartieran sus experiencias, nos sorprendimos encontrar grandes personalidades que decidieron apoyarnos".

Durante estos meses, algunas de las personalidades invitadas fueron la vicepresidenta de Costa Rica doña Epsy Cambell, el diseñador colombiano Mario Hernández, el excolaborador de CNN Alberto Padilla, el escritor español Mario Escobar, la cantante y actriz venezolana Mariaca Semprun, el escultor y artista español Lido Rico o escritora libanesa Haifa Ghawi. Además, también han incursionado personajes laguneros como el diseñador de modas Ricardo Seco, la periodista y locutora Marcela Pámanes, el cantante Alex Serhan, la sexóloga Betsy Reuss, la exatleta olímpica Bibiana Candelas, la escritora Lucia Olivares, la psicoterapeuta Bibiana López, así como los directores de PRODEHUM Elba Ileana López y Manuel Cervantes y la chef Beatriz López, entre otros. Hasta hoy, han participado líderes internacionales de más de 20 países.

En los últimos días, los conductores decidieron hacer una pausa para reinventar el proyecto, pues en un inicio sólo iba a durar 21 día y llegó hasta la edición 129. Así que Jorge y Pamela realizaron una introspección, analizaron y reflexionaron sobre el nuevo formato del programa, el cual se reanudará el día de hoy martes de 19:00 a 20:00 horas vía Facebook.

"Para esta nueva temporada estamos más preparados, más confiados, más estructurados, con más gente que nos apoya alrededor del mundo y con más ganas de hacerlo mejor y en grande. Tendremos set, tendremos mayor producción, pero sobre todo, sabemos que este proyecto se convirtió en un estilo de vida para nosotros y nuestra misión es hacer que el mundo tenga esperanza, tenga alegría, que sueñe en grande y es seguro que esto va a pasar", concluyó.