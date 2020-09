Una familia de diez le ha dado muchas satisfacciones a Zully Keith

Para la actriz Zully Keith y su personaje de "Renata" en Una familia de diez conservar la unión familiar es imprescindible y más en estos tiempos de pandemia.

"La verdad es que 'Renata' y yo somos algo distraídas, pero lo que más tenemos en común es que sí nos agrada que las familias estemos bien, en paz. Yo, en los particular, soy amor y paz", dijo en entrevista con El Siglo de Torreón.

Zully charló con este diario a propósito del estreno de la cuarta temporada de Una familia de diez, que comenzó el pasado domingo 23 de agosto por el canal Las estrellas.

"Muy contenta porque estamos así con nuestra serie una temporada tras otra. Es una bendición hoy en día de trabajo y lo padre es que la gente, cuando nos ve, pasa un rato agradable y más en estos meses que necesitamos tanto entretenernos".

La actriz celebró que el arranque de la cuarta entrega haya convocado a 2.4 millones de televidentes.

"Este proyecto, que encabeza Jorge Ortiz de Pinedo, nos ha dado muchas bendiciones y una de ellas es contar justo con el apoyo de la gente".

Desde Televisa Chapultepec, Zully comentó que ahora están grabando la quinta temporada de esta singular familia.

"Televisa está cumpliendo todas las normas sanitarias que se exigen. Obvio usamos cubrebocas, gel antibacterial, nos están haciendo pruebas de COVID-19 de manera constante, no podemos platicar y nos lavamos las manos a cada rato. Son muchas las normas, pero necesarias".

Enfatizó la artista que hay quienes dicen que ellos (actores, cantantes, conductores) no usan caretas o cubrebocas, tomando un ejemplo erróneo de lo que realmente sucede.

"Queremos aclarar eso. Todos estamos con protecciones, sin embargo, cuando entramos a grabar nos quitamos mascarillas y demás, porque no se escucharía bien lo que decimos si nos las dejáramos. Al terminar la escena, volvemos a protegernos", sostuvo.

Para Zully Keith, ser parte de Una familia de diez le ha dado muchas satisfacciones que valora constantemente, además recalcó los valores que transmite tal emisión.

"Este programa llegó para darme un orgullo más, ya que he tenido la fortuna de laborar con grandes comediantes, como Héctor Suárez; estuve mucho tiempo en Qué nos pasa".

"Renata", para quienes no han visto Una familia de diez, es la esposa de "Plácido", personaje de Jorge Ortiz de Pinedo, de quien Zully solo tuvo elogios durante la charla.

"Mis respetos absolutos para Jorge. Para mí, es el mejor director de comedia sana y familiar que existe. Siempre ha llevado esta línea de programa. El talento y la creatividad que tiene son increíbles.

"Algo que de igual manera tiene Jorge es su sencillez. Cuando la gente se acerca a saludarlo es muy gentil. Él sabe bien que los actores nos debemos al público y a los medios de comunicación", detalló.

Por otro lado, Zully Keith expresó que no solo ha hecho televisión, ya que cuenta con un currículum muy amplio en el que el cine está presente.

"Yo hacía teatro, comerciales, televisión y debido a todo eso no me permitían hacerlo; sin embargo, sí logré hacer películas, por una que se llamaba Cárcel de mujeres recibí el premio Heraldo y me nominaron a una Diosa de Plata. Fíjense que me encantaría volver a realizar un largometraje".