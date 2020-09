Felipe Staiti comparte temas que Enanitos Verdes nunca lanzó

Durante el confinamiento, Felipe Staiti encontró en su música un salvavidas. El guitarrista de la banda argentina Enanitos Verdes se refugió en su estudio y desempolvó canciones que compuso al mismo tiempo que grandes éxitos como "Luz de día", sin embargo estas nunca vieron la luz.

"Encontré canciones que están muy buenas y que son atemporales, temas que en realidad nunca escuchó nadie porque nunca llegaron a ser canciones de descarte, que quedaron afuera de algún disco, sino que nunca fueron mostradas porque estaban mal cantadas o no eran demos que me gustaran, se quedaron por ahí como durmiendo", contó Staiti en entrevista.

Estas grabaciones originales las complementó con la participación de sus amigos músicos Natalio Faingold, Didier Turdelo y Gerardo Lucero y las entregará en cuatro episodios de cinco sencillos cada uno; el primero ya está disponible en plataformas digitales y el próximo saldrá en diciembre.

"Hay muchas canciones que son quizá hermanas de estas otras (como ‘Lamento Boliviano’ o ‘La muralla verde’), la diferencia es que nunca llegaron a ningún filtro o a proponerlas para grabar con 'Los Enanos' o cualquier otro grupo, fueron temas que dejé porque en algún punto había algo que me daría vergüenza mostrar, porque estaría mal cantada u otra cosa, pero están siempre en mi interior y no fueron olvidadas, sino más bien postergadas", expresó el guitarrista.

"Por ejemplo de la época de Luz de día, está canción que se llama Correré es totalmente del mismo tiempo, como pariente muy cercana", agregó.

Las plataformas streaming le permitieron publicar este trabajo, al que nombró "Canciones inmunes", ya que son temas que han sobrevivido al paso del tiempo. En los próximos meses no descarta la posibilidad de hacer una presentación en línea, aunque considera "distante y fría" esta forma de transmitir.

"Con 'Los Enanos' tenemos pendiente la gira de los 40 años, así que hasta que no se aclare esta situación no vamos a poder hacer ninguna salida en vivo como bien se merece, porque el streaming en definitiva es como estar tocándole a la nada, por más que haya mucha gente al otro lado, no está el contacto a los ojos, el calor humano, estás tocando frente a una cámara", dijo.

"Si esa es una nueva normalidad me voy a tener que acostumbrar aunque sea difícil, sería distinto si yo naciera hoy y los conciertos fueran de esa manera, bueno ya entras con esa data, pero si conociste lo anterior es muy difícil adaptarse", finalizó.