Pide Riquelme 'no bajar la guardia' contra COVID-19 en La Laguna

“No bajar la guardia” es la petición directa que realizó este lunes el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, a los integrantes del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, esto ante una desaceleración y baja de contagios del COVID-19 dentro de la región, adelantó además que en las próximas tres semanas no habrá mayores modificaciones en cuanto a la reapertura de nuevos giros o aumento de los aforos en establecimientos, esto para analizar la efectividad de limitar la movilidad.

“Hoy dialogué con el Subcomité de la región Laguna, les pedí no bajar la guardia, les puse el ejemplo de Monclova, que Monclova en vez de seguir reaperturando dada la estabilidad que ellos obtuvieron en el manejo de la pandemia, ellos siguen privilegiando el esfuerzo que hicieron con disminución de horarios, todavía no liberan algunas actividades, todavía su turismo no está al cien, cuidan el paso hacia Cuatrociénegas, es decir, no están totalmente liberadas las actividades”.

Señaló Riquelme que es importante mantener el mismo ritmo social y comercial en las próximas tres semanas, al final de ese tiempo se llevará a cabo una evaluación sanitaria y económica, misma que podría definir el manejo de las reaperturas en los siguientes meses.

El gobernador destacó que en las últimas semanas La Laguna y el estado de Coahuila en general han mostrado una mejora en el marco de la pandemia del COVID-19, contabilizando de forma diaria menos contagios que en meses anteriores, situación que genera optimismo entre el sector gobierno y la iniciativa privada de cara al cierre del año.

No obstante de los signos de mejora en la situación sanitaria, Riquelme advirtió que no significa que se deba confiar o relajar medidas de prevención, por lo que llamó a la población a seguir extremando precauciones y de esa forma mejorar la dinámica social y económica.

“Yo no quisiera echar las campanas al vuelo, el virus se ha comportado de distintas maneras en el mundo y en el país, como hay semanas con una variable positiva para los indicadores, también hay semanas con variable muy negativa y con mayor número de decesos, yo les decía ahorita en el Subcomité ‘algo estamos haciendo bien’ dentro de todo lo que hemos indicado y por ende no vamos a dejar der hacerlo, sin embargo no podemos decir que el panorama que ahorita tenemos va a durar para la próxima semana, el comportamiento de la sociedad es importante… Lo que haga la sociedad, lo siga haciendo dentro de la parte del manejo de la contingencia, a favor de las recomendaciones que se hacen en el ámbito familiar, laboral, de primer contacto, es lo que nos puede seguir llevando a mejores indicadores, no relajar, seguir llegando a mejores indicadores, no relajar ninguna de las acciones que estamos llevando a cabo como gobierno y como sociedad, es lo que yo pediría”.

En el informe diario que brinda la Secretaría de Salud de Coahuila se informó que este lunes se registraron 163 nuevos contagios de COVID-19 y 10 defunciones, hasta el momento siguen existiendo unos 2 mil 228 casos activos del virus en Coahuila, de los cuales solamente hay 473 hospitalizados.