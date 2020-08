Luis Miguel une su voz con la de Celine Dion en versión de Somos Novios

Luis Miguel sorprendió este lunes al utilizar nuevamente sus redes sociales para compartir con sus seguidores el resultado musical de la unión de su voz con la de Celine Dion.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Suave publicó un video donde se puede escuchar su interpretación del tema Somos novios, no obstante, conforme avanza la melodía se puede oír la armoniosa voz de Celine Dion intervenir en el audio pero cantándola en su versión en inglés.

Cabe señalar que no se trata de un sencillo oficial que ambos crearon, sino de una mezcla que Luis Miguel decidió compartir con sus fanáticos.

Esta no es la primera vez que “El Sol” publica algo similar, pues en días anteriores publicó una pasada presentación en homenaje a Frank Sinatra por sus 80 años, donde cantó el tema Come fly with me junto a la voz del legendario cantante.

Asimismo, subió a su red social otro clip en el que entona su sencillo Sonríe junto al “Rey del pop” Michael Jackson, quien se le escucha cantarla en inglés.