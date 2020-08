Faltan más apoyos para empresarios: Canacintra en Gómez Palacio

Patricia Corro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) del municipio de Gómez Palacio, dijo que para reactivar la economía hace falta más apoyo al sector empresarial tanto por parte de los bancos como del Gobierno federal.

"Tenemos una situación muy difícil donde muchos empresarios han tenido problemas serios, sobre todo por el flujo de efectivo, entonces nosotros hemos estado pugnando para que pueda haber mayor número de créditos y montos más importantes, porque sí se requiere", dijo Corro.

La presidenta mencionó que este iniciaron el año 2020 con 185 afiliados; sin embargo, entre el 10 y el 15 por ciento de los socios no se van a reafiliar a Canacintra en 2021 por la falta de recursos. "Algunos nos dicen que definitivamente este año no se van a reafilar porque no tienen ni para los sueldos", dijo.

"A nivel federal no hemos sido escuchado ni favorecidos, de repente siento que no somos ni vistos, pero seguimos pugnando por esto, seguimos mandando cartas para tratar de hacer este tipo de conciencia de que realmente necesitamos un apoyo para poder emerger del hoyo en el que estamos sumidos; hemos visto que en lo estatal y en lo municipal sí hay apertura y se promueven programas de apoyo para créditos", dijo Corro.

La representante empresarial mencionó que en el caso de los bancos existe un dilema "porque si en la pandemia tenías un crédito y te acogiste a solo pagar intereses, la misma situación del banco te impide ser sujeto nuevamente de crédito", concluyó.