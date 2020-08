Enroques y pandemia marcan primer año de Homero Martínez en Lerdo

El primer año de gobierno del alcalde de Ciudad Lerdo, Homero Martínez Cabrera, quedó marcado por la controversia de dos grandes proyectos: la municipalización del servicio de parquímetros y la privatización del servicio de recolección de basura, los cuales se quedaron en buenas intenciones que no lograron traducirse en ningún cambio.

Poco más de la mitad de la gestión de Martínez Cabrera ha transcurrido en medio de la pandemia de COVID-19 que azota al mundo entero, y que, lamentablemente, cobró la vida de uno de sus colaboradores más cercanos.

Como informó El Siglo de Torreón, fue en octubre del 2019 cuando el Ayuntamiento de Lerdo decidió privatizar el servicio de limpia, recolección, traslado y disposición final de la basura por el periodo que comprende la actual administración (hasta el 31 de agosto de 2022). Así, el 7 de noviembre se publicó la convocatoria para la licitación de carácter nacional con el número PML-RM-SPM-LPN-01/2019, referente a la adquisición del servicio mencionado.

En su momento, el argumento del alcalde para justificar la decisión fue que el servicio representaba un costo anual de 65 millones de pesos para el Municipio; pero con esta medida (y por medio de una corrida financiera que realizó la Tesorería Municipal) se tendría un ahorro aproximado de 10 millones de pesos cada año.

La empresa Trash Recolección de Residuos Sólidos S. A. de C. V. fue la ganadora del concurso público y la administración del relleno sanitario y la recolección de basura quedaron bajo su responsabilidad desde el 17 de febrero del presente año, pero no fue hasta el 10 de marzo que inició formalmente la recolección en el área urbana y rural de Lerdo.

Con ello, se proyectaba un ahorro de hasta 500 mil pesos mensuales por concepto de diésel, así como en los salarios y las prestaciones de quienes estaban a cargo del servicio.

El tesorero municipal, Ricardo Olivares Porras, afirmó en su momento que la inversión del Ayuntamiento por los servicios que la empresa prestaba hasta entonces ascendía a 4 millones 922 mil pesos; sin embargo, dichos servicios eran la fuente principal de quejas ciudadanas.

Bastaron solo dos meses para terminar con el contrato. El 11 de mayo, el Gobierno volvió a tomar el control del servicio de recolección de basura en el municipio, después del pleito legal que entabló con la empresa concesionaria (Trash Recolección de Residuos Sólidos S. A. de C. V.), derivado de la disputa referente a la prestación de este.

Algo similar ocurrió con el servicio de parquímetros, que se pretendía municipalizar a fin de tener mayores ingresos.

A finales de diciembre del 2019, se informó que a partir del 8 de enero entraría en funciones la empresa Dyjomon Espectáculos S. A. de C. V. para hacerse cargo del servicio. Esto, tras dar por terminado el contrato con la empresa Jajomar S. A. de C. V., responsable de los parquímetros hasta entonces; al respecto, el tesorero informó a los regidores que la empresa no quería renovar el contrato.

Asimismo, explicó que en este caso no era una concesión, sino "una adquisición de equipo, para que ya sea parte del Municipio; lo bueno de todo eso es que la empresa nos va a financiar, es una compra a 18 meses", señaló en aquella ocasión.

En este sentido, se pretendía instalar 218 aparatos dobles y seis sencillos, amparados por un contrato de compraventa. Si se descomponían, las reparaciones correrían a cargo de la misma empresa.

Sin embargo, de ese proyecto solo quedaron varios tubos instalados en las calles del centro de la ciudad, pues en el mes de marzo quedó sin efecto el contrato de licitación firmado entre el Ayuntamiento 2019-2022 y la empresa Dyjomon Espectáculos.

"Se reunió el comité de adquisiciones para revisar el contrato con la empresa Dyjomon Espectáculos referente a la licitación de los parquímetros; vimos que ya tiene incumplimiento de tres cláusulas del contrato, el cual es el tiempo de la entrega, entonces, se tomó la decisión de rescindir el contrato", dijo el tesorero municipal.

En junio, el Cabildo aprobó una nueva "concesión" a la empresa Jajomar, esta vez sin una licitación previa. La renovación de este contrato se aprobó por mayoría, ya que, ante tal omisión, los regidores de oposición votaron en contra.

La "prórroga" que se otorgó a la empresa, según aclaró entonces el alcalde, fue hasta el 31 de agosto de 2022.

Durante el primer año de gobierno también hubo rotación en el gabinete de Martínez Cabrera. Los primeros cambios se dieron en noviembre de 2019.

Daniel Salazar, exdirector de Atención Ciudadana, fue designado director de Desarrollo Social tras la salida de Juan José Carrillo para tomar la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Lerdo. En Atención Ciudadana se nombró a Eduardo Escobedo.

La dependencia que más rotación ha tenido es la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM). Abraham Flores fue el primer director, quien renunció por motivos personales y fue sustituido por Luis Gurrola en el mes de enero; posteriormente, en marzo, se nombró a Zacarías Espino como nuevo titular, tras la salida de Gurrola.

También hubo cambios en el departamento de Alcoholes tras la salida de Juan Antonio Martínez, quien fue relevado por Eduardo Ávila, actual titular.

Por su parte, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) registró la separación de Simón Ángel González de Ávila por motivos personales y el nombramiento del actual director, Julio César Casas Campos.

Finalmente, tras el fallecimiento de Miguel Solís, director de Comunicación Social, Dagoberto Hernández fue nombrado nuevo titular en el pasado mes de julio.

Poco más de la mitad de la actual administración municipal ha transcurrido en medio de la pandemia de COVID-19. Desde el registro de los primeros casos en el país, en el mes de marzo, en la región se emprendieron acciones preventivas.

De acuerdo con Conrado Antúnez, titular del departamento de Prevención Social, se instalaron filtros en diversos puntos de la ciudad para un mayor control de las entradas al municipio.

En total, son 12 los filtros que se encuentran en funcionamiento: Villa Juárez, El Huarache, Los Ángeles y la autopista León Guzmán tienen uno; al interior del Mercado Donato Guerra hay cuatro; uno dentro de la presidencia municipal, uno en Fomento Económico, otro más en el ejido Picardías y el que se instaló más recientemente, en el Parque Nacional Raymundo.

En ellos se realiza toma de temperatura, aplicación de gel desinfectante y se entrega un cubrebocas a quienes se encuentran a pie de carretera, especialmente los adultos mayores. En caso de detectar algún síntoma que haga sospechar de un caso COVID-19, se le da seguimiento para garantizar que se brinde atención médica.

También se llevan a cabo labores de desinfección tanto al interior como al exterior de los camiones suburbanos de los servicios Rápidos de La Loma, San Jacinto, Villa Juárez, Corsarios, Libertad, entre otros.

De acuerdo con Antúnez, el único caso confirmado de COVID-19 en la Administración fue el de Miguel Solís, extitular de Comunicación Social, a quien se le reconoció tras su partida por su labor en el municipio y por el apoyo que siempre mostró al alcalde a lo largo de su carrera política.

Cabe señalar que fue a mediados de agosto cuando las puertas de Obras Públicas se cerraron durante una mañana completa, tras confirmarse dos casos de COVID-19 entre el personal, por lo que fue necesario realizar trabajos de sanitización.

Hasta el momento, el Ayuntamiento solo ha permitido la apertura de giros como templos religiosos al 25 por ciento de su capacidad; quintas, también al 25 por ciento; restaurantes, al 50 por ciento; y balnearios, al 25 por ciento. No obstante, mantiene cerradas cantinas, bares, salones de fiestas y guarderías, así como espacios deportivos, excepto la Unidad Deportiva Sarabia, que está abierta solo para corredores y atletas.

En este primer año de gestión, los regidores de oposición Gloria Torres y Héctor González, de Morena, aprobaron el desempeño del alcalde Martínez Cabrera; mientras que Ángel Luna, del Partido Acción Nacional (PAN), lo reprobó, otorgándole un cinco por su falta de transparencia en temas como la asignación de obras.

"En cuanto a obras, sí, un 10; pero en cuanto a transparencia, creo que falta", dijo Héctor González, coordinador de la bancada morenista, quien espera que el próximo año se cuente con más información. "Le pedimos a Santa Claus que nos ayude con más transparencia, pero ese regalo no ha llegado; les pedimos a los reyes, pero no ha llegado la transparencia como nosotros quisiéramos", señaló.

El mismo reclamo hizo Gloria Torres, quien calificó con ocho el desempeño del alcalde. "Los regidores, más que nada de la oposición, no estamos debidamente informados porque nada más es un grupo el que hace todo; el que planea, el que ejecuta, y a nosotros no nos informan", dijo la edil, quien espera que el próximo año sean tomados en cuenta; "que cambie de actitud y que nos tomen en cuenta como lo que somos", solicitó.

Por su parte, Ángel Luna le otorgó un cinco: "primero, porque una de sus promesas de campaña fue la transparencia, precisamente porque había criticado mucho el tema de la pasada Administración, (…) la información que tienen los ciudadanos de Lerdo es a cuentagotas y la mayor parte con muchos esfuerzos".

También criticó la falta de planeación: "no hay un programa que se pueda seguir; si uno revisa el Plan Municipal de Desarrollo que se presentó a finales del año pasado, no tiene objetivos claros, no tiene cómo medir lo que ahí se dice, no tienen indicadores ni nada", concluyó.

10 MILLONES de pesos sería el ahorro anual si se privatizaba el servicio de basura en Lerdo.

218 PARQUÍMETROS dobles y seis sencillos se pretendía instalar en Ciudad Jardín.